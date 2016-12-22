ЦБ предложил экс-менеджерам «ФК Открытие» добровольно вернуть бонусы

ЦБ предложил бывшим менеджерам банка «ФК Открытие» добровольно вернуть бонусы, полученные незадолго до его санации. Ранее в ЦБ говорили о намерении оспорить выплату премий, которую можно интерпретировать, как вывод активов

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

ЦБ предложил бывшим топ-менеджерам банка «ФК Открытие» добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году, рассказали РБК два источника, близкие к банку и к ЦБ (который после санации «ФК Открытие» в лице своей временной администрации руководит им).

«Речь идет о возврате в банк бонусов, полученных, в частности, исполнительным руководством банка, то есть членами правления», — уточнил один из собеседников РБК.​

В какой стадии эти переговоры, источники РБК не уточнили.

В «ФК Открытие» подтвердили обсуждение процедуры добровольного возврата премий. «В настоящее время проработан, в том числе с юридической точки зрения, вопрос добровольного возврата бонусов, — сообщили в пресс-службе «ФК Открытие». — Вопрос о судебном взыскании будет рассматриваться по результатам добровольного возмещения».

В банке отказались раскрыть механизм, который должен способствовать добровольному возврату топ-менеджерами средств, круг этих руководителей, а также сроки, в которые это возможно сделать на добровольной основе.

Сомнительные бонусы

Четверо топ-менеджеров из числа экс-членов правления банка «ФК Открытие», с которыми удалось связаться РБК, отказались комментировать условия выплаты бонусов и детали их возврата, либо сообщили, что «не в курсе ситуации».

Как ранее сообщал РБК, выплата менеджерам банка «ФК Открытие» бонусов во втором квартале 2017 года, фактически, накануне санации, вызвала подозрение ЦБ. «Мы планируем оспорить в суде выплату менеджерами себе бонусов за первое полугодие 2017 года, — заявила в ходе банковского форума в Сочи в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина. — Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов».

Цена бонуса

Сумму бонусов, которые ЦБ считает спорными, регулятор не озвучивал. Ранее, комментируя претензии ЦБ, в банке сообщали, что бонусы были выплачены широкому кругу сотрудников. «Их размер соответствовал обычному годовому бонусу, в том числе члены правления получили 290 млн руб. Членам наблюдательного совета бонусы не выплачивались», — сообщал представитель "ФК Открытие". В банке подчеркивали, что бонусы выплачивались в соответствии с положением об оплате труда и премировании. «Информацией о том, что представители «Открытия» ведут переговоры с ЦБ о возможности введения мер по повышению финансовой устойчивости, владел очень ограниченный круг руководителей банка», — добавили тогда в «Открытии».

По мнению юристов, механизм возврата бонусов, скорее всего, содержит инструменты, стимулирующие бывших менеджеров к возврату средств. «Вероятно, предложение ЦБ было неформальным, но в такой форме, что отказаться от него мог только человек, не планирующий продолжать работу в российском банковском секторе или оставаться в России», — считает партнер бюро А2 Михаил Александров.

«Вывод активов в виде неправомерной выплаты бонусов может подпадать под действие статьи 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, — рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Проценко и партнеры» Татьяна Проценко. — По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тыс руб. либо лишение свободы до 4 лет. Если будет доказано, что деяние повлекло тяжкие последствия, наказание может быть до 10 лет лишения свободы».

Если уголовное дело будет возбуждено, в его рамках потерпевшая сторона — банк — может заявить и гражданский иск о возмещении ущерба, добавляет Михаил Александров.

«Вряд ли предложение топ-менеджерам банка «ФК Открытие» о добровольном возврате бонусов ограничивается только просьбой регулятора», — согласен партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Но он не исключает, что экс-топ-менеджерам банка «ФК Открытие» могли быть предложены компромиссные условия. «Необязательно это кнут, может быть и пряник, — например, речь может идти о послаблениях в оценке ответственности топ-менеджеров за понесенные банком убытки», — рассуждает Игорь Дубов.

По его мнению, ЦБ тоже заинтересован в переговорах: судиться в арбитраже по возврату бонусов можно долго и с неочевидной возможностью исполнить решение на практике. «Уголовное дело тоже необязательно будет возбуждено», — резюмировал юрист.​​