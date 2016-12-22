Траты туристов из России в Европе выросли на треть за июль

Россияне за июль 2017 года потратили в Европе на 32% больше, чем в июле прошлого года, следует из данных системы беспошлинной торговли Global Blue. Туристы из России в первом квартале 2017 года стали чаще ездить за границу

Фото: Daniel Ochoa de Olza / AP

Объем продаж в системе беспошлинной торговли (Tax Free System) в Европе вырос в июле 2017 года на 13% по сравнению с тем же месяцем годом ранее после замедления до 8% в июне, сообщает на своем сайте компания Global Blue. Траты растут на фоне увеличения транзакций в регионе на 12%.

В июле 2017 года туристы из России потратили на 32% больше, чем в том же месяце в прошлом году, увеличив количество транзакций на 37%.

Больше тратить стали туристы из США и Китая, увеличившие траты на 20 и 23% соответственно. Global Blue прогнозирует, что смягчение курса доллара к евро может потенциально повлиять на траты во всей еврозоне в будущем. Так, во Франции траты туристов выросли на 6% «в связи с начавшимся ранее периодом Рамадана». Рамадан — месяц поста у мусульман, который в этом году завершился 24 июня. Транзакции в стране выросли на 9%.

Испания остается одним из самых стабильных европейских туристических рынков, в июле объем продаж в стране в системе беспошлинной торговли вырос на 27%. Позитивное влияние на траты туристов оказало улучшение «воздушного сообщения с Россией и Китаем».

В Великобритании продажи выросли на 23%, страна становится привлекательнее для туристов из-за ослабления фунта стерлингов. В Германии, наоборот, объем продаж снизился на 7% в июле в том числе из-за того, что туристы из Китая и Гонконга стали реже посещать ФРГ.

В первом квартале 2017 года траты россиян за границей выросли почти на 40% к тому же периоду годом ранее, говорилось в отчете аналитиков UBS на основе данных компании Global Blue, система которой работает в 43 странах Европы, Азии и Латинской Америки. Из-за стабилизации рубля выросла потребительская уверенность, сообщили в UBS.

Сервис Aviasales, в свою очередь, сообщал, что на майские праздники чаще всего россияне ездили во Францию (рост продаж билетов на 144%), Чехию (109%) и Италию (105%).