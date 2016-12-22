СМИ узнали о лишении доступа к SWIFT двух российских банков из-за санкций

Правообладатель ПО, которое позволяет работать с системой SWIFT, прекратил сотрудничество с российскими банками из-за того, что те подпали под санкции США. От этого пострадают Российский национальный коммерческий банк и Темпбанк

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Finastra, правообладатель программного обеспечения (ПО), которое позволяет работать с системой SWIFT, отказалась сотрудничать с двумя российскими банками, которые подпали под санкции. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника — близкого к банкам и близкого к Finastra.



По этим данным, от такого решения Finastra пострадают Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Темпбанк.

Как следует из слов источников издания, Finastra планирует прекратить сотрудничество с этими банками до 31 августа — на днях компания уведомила об этом российского дистрибьютора «Финнет». По словам источника, это решение Finastra можно трактовать как способ обезопасить свой бизнес, большая часть которого сконцентрирована в США и Канаде. Как рассказал изданию второй источник, в России есть два ПО, которые подходят для работы со SWIFT, — это Finastra и программа от самой SWIFT — Alliance Acсess. Ею в основном и пользуются банки во всем мире, отмечает источник.



По его словам, банки могут переподключиться к Alliance Acсess, но для этого нужно заключить договоры и потребуется несколько десятков тысяч долларов. ​

РНКБ был внесен в санкционный список Евросоюза летом 2014 года, в 2015 году так же поступили США. Сейчас банк работает преимущественно в Крыму, 100% его акций принадлежит государству в лице Росимущества. По данным Banki.ru, на 1 августа 2017 года по размеру активов, которые составляют 107,9 млрд руб., РНКБ занимает 64-е место в России. На территории республики работают более 700 банкоматов и около 600 терминалов самообслуживания. Клиентами РНКБ являются более 1,4 млн физических и около 42 тыс. юридических лиц, следует из информации, опубликованной на сайте банка.

В апреле 2017 года решением главы правительства Дмитрия Медведева уставной капитал банка был увеличен на 15 млрд руб. Эти действия тогда объяснили недостаточностью имеющихся у банка средств для финансирования строительства​ нового терминала международного аэропорта Симферополя и строительства электростанций и мусороперерабатывающих заводов.

Темпбанк работает на рынке с 1989 года. Его активы на март 2017 года составляли, по данным Banki.ru, 16 млрд руб., по размеру активов он занимает 169-е место в России. В 2014 году предправления Темпбанка Михаил Гаглоев вошел в санкционный список США. Из обоснования Минфина США следовало, что кредитная организация помогала режиму Башара Асада в Сирии переводить транзакции на «миллионы долларов».

Темпбанк также был обвинен в сотрудничестве с корпорацией Sytrol, которая также находится под американскими санкциями. В декабре 2016 года Темпбанк в третий раз подпал под ограничения США — на этот раз они были связаны с топ-менеджментом организации, которые сотрудничали с другими людьми, находящимися под санкциями.