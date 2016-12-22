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СМИ сообщили о продаже «Открытием» доли в кипрском банке
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СМИ сообщили о продаже «Открытием» доли в кипрском банке
Финансы, 02:54
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СМИ сообщили о продаже «Открытием» доли в кипрском банке
«ФК Открытие» продал пакет акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB). В банке утверждают, что изначально рассматривали эту инвестицию как стратегическую
Фото: Petros Karadjias / AP

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к RCB, «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского банка. Источники издания утверждают, что это решение объясняется тем, что «Открытию» нужны деньги на фоне оттока клиентских средств.

Факт продажи акций подтвердили газете и в ВТБ, который является крупнейшим акционером RCB.

В самом «Открытии» утверждают, что изначально рассматривали покупку доли в RCB как стратегическую инвестицию. «Наши ожидания от нее полностью оправдались, мы получили привлекательное предложение и закрываем инвестицию с существенной прибылью», — заявил представитель банка.

О том, что «Открытие» вышло из сделки с прибылью, «Ведомостям» заявила и генеральный директор компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. «Банк выходит из сделки с прибылью, которая формируется как за счет полученных дивидендов, так и за счет прироста стоимости по сравнению с ценой приобретения», — сказала она.

21 августа «Ведомости» сообщили, что Банк России предоставил «Открытию» беззалоговый кредит. Объяснялось это непростой ситуацией, сложившейся у кредитной организации. В июле юрлица сняли со счетов в банке 323 млрд руб., граждане — 36 млрд руб. Еще 263 млрд руб. забрали другие банки.

В июле «Открытие» компенсировало отток, заняв в ЦБ 333 млрд руб. по сделкам РЕПО. К августу пятая часть обязательств банка приходилась на ЦБ.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: ВТБ , Кипр , «ФК Открытие»
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