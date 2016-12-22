Первый зампред ВТБ назвал российский рынок акций самым дешевым в мире

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев ожидает роста активности на российском рынке акций. Но, чтобы «инвестор стал жадным на акции», рост экономики должен быть выше среднемирового, отметил он в интервью РБК

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Если геополитическая ситуация и цены на сырье не поменяются в худшую сторону, каждая акция у нас найдет своего покупателя, я в этом убежден», — заявил в интервью РБК первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. Банкир отметил, что для позитива на рынке капитала есть несколько факторов, среди которых он выделил «улучшающееся корпоративное управление, более высокие дивиденды».

Соловьев отметил, что понижение ставок и переоценка макроэкономической ситуации будут способствовать тому, что «инвесторы на рынке с фиксированной доходностью обязательно перетекут на рынок акций». «Россия — одна из десяти лидирующих экономик в мире и абсолютно точно самый дешевый рынок акций. Стоимость долговых инструментов в капитале сейчас падает на такие исторически минимальные уровни, что доходность стала очень маленькой для инвесторов. Под воздействием спроса на большую доходность стоимость акций должна при прочих равных условиях в будущем, конечно, вырасти», — сообщил он.

Росту активности на рынке акций способствует также рост экономики, наметившийся в России, добавил Юрий Соловьев. По его оценкам, чтобы «инвестор стал жадным на акции», рост экономики должен быть выше среднемирового.

Стоимость акций российских компаний будет расти, прибыль в 2017 году также ожидается выше, чем в 2016 году, особенно в несырьевом секторе, говорит ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков «Финама» Наталья Малых. «Российский рынок все еще недооценен», — считает она.

Рынок акций останется активным — таким, как сейчас, когда сделки проходят одна за другой, говорит заместитель генерального директора «Атона» Павел Соколов. «Сейчас идет маркетинг En+ и Московского кредитного банка (МКБ), в пятницу начались торги акциями «Обуви России», — добавляет он. — Если не будет геополитических сюрпризов, то увидим несколько новых сделок до конца года».

Этот год будет самым активным с 2012 года на рынке капитала, добавляет главный стратег «БКС Глобал Маркетс» Вячеслав Смольянинов. «Рост активности на рынке связан с отложенным предложением и с тем, что у компаний стало больше уверенности в будущем и они стали задумываться о развитии и росте», — говорит он. В этом году ранее удачно провели размещения «Детский мир», «Норильский Никель», «ФосАгро», «Полюс», напоминает он. В 2018 году будет еще больше размещений, прогнозирует он.