В ВТБ назвали «чушью» слухи о связях своих менеджеров с «ФК Открытие»

Глава совета директоров «ВТБ Капитала», первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев в интервью РБК опроверг слухи о связях менеджеров госбанка с попавшим под санацию «ФК Открытие»

Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

«Очень много глупых слухов ходит про то, что это наш частный партнер, что им владели менеджеры ВТБ. Или, наоборот, противоположное, что мы специально хотели утопить банк «Открытие», чтобы поучаствовать в санации. Полная чушь, — заявил Юрий Соловьев. — Это отдельная юридическая группа с отдельными акционерами. Так повелось, что мы очень много взаимодействовали, но относились к нему как к любому другому банковскому клиенту из финансового сектора».

О санации банка «ФК Открытие» было объявлено 29 августа. Он стал первым банком, оздоровление которого пройдет по новому механизму — через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ.

В конце августа газета «Ведомости» сообщила о продаже банком «ФК Открытие» 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB), которым тот владел совместно с ВТБ. До ноября 2014 года контроль в кипрском банке принадлежал группе ВТБ. Затем в результате допэмиссии RCB в состав его акционеров вошел банк «ФК Открытие», получив 19,8%. Доля ВТБ в кипрском банке при этом сократилась менее чем до 50%.

Издание указывало, что сделка была вынужденной (деньги нужны были «ФК Открытию» для исправления ситуации), а акции «ФК Открытие» выкупил менеджмент RCB.