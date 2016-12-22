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Минфин выбрал ВТБ для первого размещения евробондов в 2017 году
Вчера, 23:09
Марина Божко, Анастасия Баева, Екатерина Литова
Минфин выбрал ВТБ для первого размещения евробондов в 2017 году
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Минфин выбрал «ВТБ Капитал» агентом по размещению и обмену евробондов при первом выходе на рынок в этом году. Опрошенные РБК эксперты считают, что в настоящее время — хорошее окно для размещения

Минфин для первого выхода на рынок евробондов в 2017 году выбрал агентом по размещению и обмену евробондов России «ВТБ Капитал», говорится в материалах министерства, опубликованных на сайте во вторник, 23 мая.

Как отмечается в сообщении, по итогам запроса предложений на оказание в этом году услуг по размещению и обмену еврооблигаций признаны лучшими и вошли в перечень банков-агентов три банка: «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Sberbank CIB.

Опрошенные РБК эксперты ждут размещения российских евробондов в ближайшие недели. «Сейчас хорошее окно, нефть высокая, ставки по американским долгам низкие. Такая благоприятная ситуация может быть в мае-июне. Потом ставки по казначейским облигациям могут пойти вверх», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

«В настоящее время конъюнктура хорошая: доходность казначейских облигаций США низкая, спрос на российский кредитный риск высокий, нефть растет в цене», — соглашается портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Дмитрий Постоленко.

Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик отмечает, что на внешнем фоне наблюдается восстановление цен на нефть, в том числе в контексте встречи стран ОПЕК, что может стать поддержкой для российских активов.

Старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов добавляет, что с началом лета снизится и активность на рынках. «Поэтому остается еще две-три недели, когда ситуация будет благоприятной для размещения», — констатирует он.

Бюджет предусматривает привлечение внешних займов в 2017 году на $7 млрд, из которых $4 млрд — за счет обмена прошлых выпусков евробондов. Подобный обмен евробондов министерство будет производить впервые. В 2016 году Минфин разместил евробонды на $3 млрд двумя траншами. Организатором размещений был «ВТБ Капитал».

В ходе подготовки к выходу на рынок в минувшем году Минфин столкнулся с отказом американских и европейских банков от участия в сделке после предостережений от правительства США. В связи с этим министерство перед размещением в 2017 году вело менее формальную работу с банками, говорил РБК глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. «Мы надеемся, что в этом году фактор геополитики будет иметь меньшее влияние», — добавил глава департамента. 

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