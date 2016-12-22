Пенсионные фонды попросили ЦБ смягчить условия стресс-тестов

Здание ЦБ в Москве Фото: Любовь Мишина для РБК

РБК стали известны первые обобщенные результаты пробных стресс-тестов НПФ. Они таковы, что фонды уже просят ЦБ смягчить оценочную методику. Пока регулятор обещает только подумать над этим, без каких-либо гарантий

Банк России начал анализировать предложения пенсионных фондов (НПФ) по корректировке сценарных параметров в предстоящих фондам стресс-тестах, заявила РБК пресс-служба регулятора в ответ на запрос о результатах недавней встречи ЦБ с участниками пенсионного рынка, на которой обсуждались предварительные итоги стресс-тестирования НПФ. Об этой встрече (с директором департамента коллективных инвестиций ЦБ Филиппом Габунией) РБК рассказали трое ее участников. Факт ее проведения подтвердила и пресс-служба регулятора.

По сведениям РБК, на встрече фонды предложили подкорректировать сценарные параметры стресс-тестов. Это подтвердили и в пресс-службе ЦБ. По итогам обсуждения регулятор запросил у НПФ дополнительные обоснования по ряду предложенных корректировок. «В целом Банк России не планирует менять модель стресс-тестирования. Но более детальные комментарии мы будем готовы предоставить после анализа предложений НПФ», — сказали в пресс-службе ЦБ.

С предложениями о корректировке подхода ЦБ к проведению стресс-тестов НПФ фонды выступили в связи с обязанностью с 2018 года проходить стресс-тестирование. Его цель — дать регулятору возможность оценить их финансовую устойчивость и ликвидность портфеля активов, в которые инвестированы пенсионные накопления и резервы. В начале апреля ЦБ огласил параметры стресс-тестов и предложил рынку провести пробное тестирование. Теперь стало понятно, что рынок результаты не обрадовали.

Четыре неудобства для НПФ

Как рассказывают представители НПФ, присутствовавшие на встрече, вопросы у пенсионных фондов вызывают четыре ключевых момента.

Во-первых, в сценарии стресс-теста заложено падение рейтинга эмитента, в бумаги или депозиты которого (если это банк) вложена большая часть пенсионных денег, вниз на три ступени, говорит один из представителей НПФ, рассказал один из собеседников РБК. «Наибольшее недовольство это положение вызвало у НПФ Сбербанка и у НПФ «Благосостояние», — говорит он. — У этих фондов главные активы сосредоточены в Сбербанке и РЖД соответственно, и фонды считают, что рейтинги таких эмитентов априори не могут упасть настолько сразу».

Согласно открытым данным по итогам 2016 года по структуре портфеля накоплений НПФ Сбербанка, в портфеле акций бумаги Сбербанка занимают 29%, в портфеле облигаций — 11%, а в банковских депозитах депозиты в Сбербанке — почти 70%. Структуру инвестиций пенсионных резервов НПФ Сбербанка не раскрывает. НПФ «Благосостояние» вообще не раскрывает структуру инвестиций. В обоих НПФ не ответили на запрос РБК.

Во-вторых, продолжают собеседники РБК, фонды беспокоило, что ЦБ в стресс-тестах оценивает земельные участки и недвижимость в закрытых паевых фондах как объекты инвестиций пенсионных средств в ноль. «Регулятор прямо сказал, что такой подход вызван кризисом института оценщиков, большинство из которых готовы за небольшую плату оценить недвижимость так, как это требуется клиенту», — поясняет один из источников РБК.

В-третьих, по словам участников рынка, возникли вопросы о применимости модели стресс-тестирования, используемой для оценки качества инвестиций пенсионных накоплений (формирующих будущие пенсии) к оценке качества активов, в которые вложены пенсионные резервы (то есть будущие корпоративные пенсии). Корпоративные пенсионные программы гораздо более разнородны, и единая модель оценки инвестиций пенсионных накоплений к ним мало применима, поясняют источники РБК.

Четвертый спорный вопрос касался использования в стресс-тестах рейтингов головных компаний вне зависимости от того, каков рейтинг непосредственно самого эмитента. Это касается, например, банка «Открытие», у которого есть хорошие рейтинги от S&P и Moody’s, а у его головной структуры «Открытие Холдинг» рейтингов нет, пояснил один из собеседников РБК. По его словам, это пока единственный вопрос, в котором ЦБ согласился с НПФ. ​Банк "Открытие" комментариев не предоставил.

Отклик рынка

Участники пенсионного рынка считают, что само по себе стресс-тестирование рынку полезно. «Оно необходимо пенсионным фондам, особенно в свете реформы, которая подразумевает введение новой системы индивидуального пенсионного капитала», — говорит советник НАПФ Валерий Виноградов. Однако методика стресс-тестирования, по мнению представителей фондов, требует корректировки​.

«На наш взгляд, и методика, и стресс-сценарии достаточно консервативны, а подходы упрощены», — говорит замгендиректора НПФ «Сафмар» по риск-менеджменту Андрей Константинов. Это может привести к тому, что результаты стресс-тестов будут искажены, полагает Константинов. Кроме того, полагает он, сложившаяся на данный момент ситуация с рейтингами эмитентов в целом усугубляет эту проблему.

С тем, что стресс-тестирование слишком консервативно, согласен и гендиректор НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Денис Рудоманенко. ЦБ принял за основу сценарий, очень похожий на ситуацию 2008 года, и некоторым фондам придется выходить из некоторых активов по итогам уже обязательных стресс-тестов с 2018 года, полагает он. По мнению Рудоманенко, это означает, что «портфели пенсионных фондов станут более консервативными, доходность будет падать, а значит, НПФ станут менее привлекательными для клиентов».