Госдума увидела риск «сгорания» госсредств в «Открытии» и Бинбанке

Депутаты поручили ЦБ и правоохранительным органам найти причины проблем в «Открытии» и Бинбанке. Они обеспокоены, что 1,35 трлн руб. госсредств, выделенных на их санацию, могут «сгореть» так же, как их первоначальные активы

Государственная Дума на заседании в пятницу, 22 сентября, поддержала поручение, адресованное думскому комитету по финансовым рынкам, запросить в ЦБ и правоохранительных органах информацию и организовать проверку с целью установить причины, которые привели к потере активов в банках «Югра», «Открытие» и Бинбанке.

​В тексте поручения отмечается, что с конца июля сразу три крупных банка столкнулись с проблемами. У банка «Югра» ЦБ отозвал лицензию, в отношении банка «Открытие» и Бинбанка регулятором было принято решение о санации.

При этом, как отмечается в тексте поручения, в случае с банками «Югра» и «Открытие» причины их проблем были названы. В частности, это снижение рейтинга Аналитическим кредитным рейтинговым агентством АКРА, возникшая паника и резкий отток депозитов. О причинах, из-за которых Бинбанку было необходимо ​обращаться в ЦБ за помощью о санации, не сообщается, отмечаются в поручении.

«Таким образом, ситуация с Бинбанком говорит о том, что санировать частный коммерческий банк за счет государственных средств можно просто обратившись в Центробанк», — подчеркивается в документе.

Депутаты отмечают, что в общей сложности ЦБ выделил на поддержку «Открытия» и Бинбанка до 1,35 трлн руб. государственных средств. «Истребление таких значительных сумм финансовых средств для санации этих банков без понимания причин, которые привели к потерям активов и фактической финансовой несостоятельности, — это создание рисков того, что выделенные средства ЦБ РФ «сгорят» также, как первоначальные активы упомянутых выше банков», — подчеркивается в документе.

Парламентарии просят ЦБ и правоохранительные органы не только о проверке по установлению причин, которые привели к потере активов этих банков, но определить виновных, в том числе должностных лиц ЦБ, которые допустили потерю активов и вовремя не осуществляли соответствующий контроль и надзорные проверки в этих кредитных учреждениях.

Пресс-служба ЦБ не смогла оперативно ответить РБК на запрос о комментарии. РБК направил запрос в пресс-службу банка «Открытие». РБК направил запрос в «Бинбанк».

В минувший четверг, 21 сентября, Центробанк объявил о санации Бинбанка при участии Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В конце августа регулятор принял аналогичное решение в отношении «Открытия». ​28 июля ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра».