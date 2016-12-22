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Госдума увидела риск «сгорания» госсредств в «Открытии» и Бинбанке
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Госдума увидела риск «сгорания» госсредств в «Открытии» и Бинбанке
Санация «Открытия» и Бинбанка, 19:38
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Госдума увидела риск «сгорания» госсредств в «Открытии» и Бинбанке
Депутаты поручили ЦБ и правоохранительным органам найти причины проблем в «Открытии» и Бинбанке. Они обеспокоены, что 1,35 трлн руб. госсредств, выделенных на их санацию, могут «сгореть» так же, как их первоначальные активы

Государственная Дума на заседании в пятницу, 22 сентября, поддержала поручение, адресованное думскому комитету по финансовым рынкам, запросить в ЦБ и правоохранительных органах информацию и организовать проверку с целью установить причины, которые привели к потере активов в банках «Югра», «Открытие» и Бинбанке.

​В тексте поручения отмечается, что с конца июля сразу три крупных банка столкнулись с проблемами. У банка «Югра» ЦБ отозвал лицензию, в отношении банка «Открытие» и Бинбанка регулятором было принято решение о санации.

При этом, как отмечается в тексте поручения, в случае с банками «Югра» и «Открытие» причины их проблем были названы. В частности, это снижение рейтинга Аналитическим кредитным рейтинговым агентством АКРА, возникшая паника и резкий отток депозитов. О причинах, из-за которых Бинбанку было необходимо ​обращаться в ЦБ за помощью о санации, не сообщается, отмечаются в поручении.

«Таким образом, ситуация с Бинбанком говорит о том, что санировать частный коммерческий банк за счет государственных средств можно просто обратившись в Центробанк», — подчеркивается в документе.

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Депутаты отмечают, что в общей сложности ЦБ выделил на поддержку «Открытия» и Бинбанка до 1,35 трлн руб. государственных средств. «Истребление таких значительных сумм финансовых средств для санации этих банков без понимания причин, которые привели к потерям активов и фактической финансовой несостоятельности, — это создание рисков того, что выделенные средства ЦБ РФ «сгорят» также, как первоначальные активы упомянутых выше банков», — подчеркивается в документе.

Парламентарии просят ЦБ и правоохранительные органы не только о проверке по установлению причин, которые привели к потере активов этих банков, но определить виновных, в том числе должностных лиц ЦБ, которые допустили потерю активов и вовремя не осуществляли соответствующий контроль и надзорные проверки в этих кредитных учреждениях.

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Пресс-служба ЦБ не смогла оперативно ответить РБК на запрос о комментарии. РБК направил запрос в пресс-службу банка «Открытие». РБК направил запрос в «Бинбанк».

В минувший четверг, 21 сентября, Центробанк объявил о санации Бинбанка при участии Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В конце августа регулятор принял аналогичное решение в отношении «Открытия». ​28 июля ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра».

История Бинбанка

Бинбанк был основан в конце 1993 года Михаилом Гуцериевым как оператор особой экономической зоны (внутреннего офшора) Ингушетии. В 2008 году Бинбанк приобрел, а в 2013 году присоединил Башкомприватбанк.

В 2014 году акционер Бинбанка Микаил Шишханов приобрел Москомприватбанк, который затем был переименован в «Бинбанк Диджитал», а также ДНБ Банк, переименованный затем в «Бинбанк Мурманск». В декабре 2014 года Бинбанк принял участие в санации группы Рост Банка (в нее входили пять банков: Рост Банк, СКА Банк, Тверьуниверсалбанк, Аккобанк и «Кедр»), на которую ЦБ предоставил 35,9 млрд руб. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев приобрели 58,33% акций МДМ Банка, в декабре 2015-го довели ее до 84,23%, а затем выставили оферту оставшимся держателям. В 2016 году в рамках реорганизации Бинбанк и «Бинбанк Мурманск» были присоединены к МДМ Банку, который одновременно был переименован в Бинбанк.

Бинбанк — ключевой актив одноименной банковской группы, входит в группу «Самфар» (ранее — группа БИН, основана в 1992 году), принадлежащей семье Гуцериевых, занимающих первое место в рейтинге Forbes богатейших семей России 2017 года. Объем бизнеса Гуцериевых, по оценкам журнала, $9,91 млрд. Крупнейшие предприятия промышленного блока — АО «РуссНефть», АО «Нефтиса», АО «ФортеИнвест», АО «Русский уголь», ИООО «Славкалий». Строительные активы — «Моспромстрой», «СК Стратегия», «Интеко», А101, «Патриот». Розничный блок — «М.Видео», «Эльдорадо», «Техносила».

Авторы: Мария Бондаренко, Вера Холмогорова.
При участии: Марина Божко, Илья Немченко, Любовь Алтухова.
Теги: Госдума , Бинбанк , Открытие
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