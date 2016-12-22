Пенсионные фонды столкнулись с падением доходов в 2016 году

Большинство частных пенсионных фондов (НПФ) из рейтинга РБК 500 столкнулось с резким сокращением доходов в 2016 году по сравнению с 2015-м. Такая динамика связана с особенностями переходной кампании в 2013 и 2014 годах

Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Восемь из 12 частных пенсионных фондов — участников прошлогоднего рейтинга РБК 500 показали снижение суммарного дохода по итогам 2016 года. Это связано с тем, что накопления в 2015 году поступали в большинство фондов сразу за два года, 2014 и 2013-й. Таким образом, результат 2016 года — это коррекция данного показателя.

Под доходом в данном контексте подразумевается суммарный доход, который для НПФ в рейтинге рассчитывался как сумма взносов по пенсионной деятельности и процентных доходов. Данные взяты из отчетности пенсионных фондов по МСФО за 2016 и 2015 годы.

Доход уменьшился у таких фондов, как НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (с 93 млрд до 56 млрд руб.), НПФ «Сафмар» (с 18 млрд до 10 млрд руб.), НПФ «Будущее» (с 57 млрд до 48 млрд руб.), НПФ «Наследие» (с 15 млрд до 9 млрд руб.), НПФ «Газфонд — пенсионные накопления» (с 54 млрд до 51 млрд руб.), НПФ «Промагрофонд» (с 37 млрд до 16 млрд руб.), НПФ РГС (64 млрд до 52 млрд руб.), и НПФ электроэнергетики (с 46 млрд до 15 млрд руб.). Последний, несмотря на довольно высокую позицию в прошлом рейтинге (213-е место), из-за падения дохода выбыл из нынешнего списка.

При этом НПФ «Доверие» и «Согласие» продемонстрировали значительный рост суммарного дохода. У этих фондов он вырос с 24 млрд до 43 млрд руб. и с 18 млрд до 29 млрд руб. соответственно.

Как поясняют в пресс-службе НПФ электроэнергетики, падения доходов фонда в 2016-м по сравнению с 2015 годом не было. Разница в показателях этих годов объясняется тем, что в 2015-м произошло значительное увеличение суммарного дохода, из-за того что пенсионные накопления в том году поступали сразу за 2014 и 2013 годы. В 2016-м же поступили накопления только за один год.

Объясняется это тем, что поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах» установили дедлайн по акционированию организаций, которые управляют пенсионными накоплениями. Фонды должны были пройти процедуру акционирования и вступления в систему гарантирования АСВ до 1 января 2016 года. Правительство ускорило этот процесс и решило в 2013 году предоставлять пенсионные накопления только тем фондам, что окончили все процедуры. В результате пенсионные накопления по заявлениям, поданным в НПФ за 2013 и 2014 годы, были переданы в НПФ только в 2015-м, и только в те фонды, что прошли процедуру акционирования и вступили в систему гарантирования.

В пресс-службе НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» также заявили, что утверждать о падении суммарного дохода некорректно на фоне вышеописанных деталей. Этот подход разделяют и руководитель НПФ «Газфонд — пенсионные накопления» Елена Ямщикова: «Показатели суммарного дохода 2016 года — это не падение, а более корректное отражение полученных средств».

Генеральный директор НПФ «Будущее» Николай Сидоров также объясняет разницу в цифрах процедурой акционирования. «В результатах 2015 года отражены поступления страховых взносов за 3–4-й кварталы 2013 года, которые были задержаны в ПФР на время акционирования и вступления фонда в систему гарантирования. Эти средства включают как накопления новых клиентов, выбравших фонд в качестве страховщика по ОПС в 2013 году, так и поступления на счета текущих клиентов», — поясняет он.

У НПФ «Сафмар» возникли вопросы к расчетным показателям. «Суммарные доходы в таблице РБК — это придуманный методологами РБК показатель, являющийся сложением взносов по пенсионной деятельности и процентным доходам. Однако взносы по пенсионной деятельности не являются доходом (выручкой) для НПФ. Они технически отражаются в МСФО в корреспонденции с увеличением обязательств, так же как и выплаты по пенсионной деятельности в корреспонденции с уменьшением обязательств», — сказали в пресс-службе фонда.

Что касается динамики по взносам по пенсионной деятельности, то в 2014 году НПФ «Райффайзен» (в 2015 году переименован в НПФ «Сафмар») активно развивал привлечение по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), однако приток средств фонды получают в следующем году и это нашло отражение в результатах 2015 года, сказали в пресс-службе. «При этом в 2015 году фонд практически не привлекал клиентов по ОПС — в этом году была завершена сделка по продаже НПФ «Райффайзен» Группе БИН. Это отразилось на результатах 2016 года», — пояснили в пресс-службе фонда. «Отметим также, что процентные доходы росли у НПФ «Сафмар» и у НПФ «Доверие» пропорционально увеличению инвестиционного портфеля», — уточнили в пресс-службе фонда «Сафмар».

Остальные фонды, которые продемонстрировали снижение суммарного дохода, не ответили на запрос РБК.