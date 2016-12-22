ЦБ оценил сентябрьский отток средств из Бинбанка

Отток средств физических и юридических лиц из Бинбанка в сентябре составил 56 млрд руб., рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев на пресс-конференции, передает корреспондент РБК. «Одна треть оттока — это физические лица — в первую очередь это так называемые превышенцы (превышающая застрахованный лимит в 1,4 млн рублей - РБК), потому что сегмент массового вкладчика достаточно спокоен», — пояснил Поздышев.

В августе у Бинбанка также сокращался основной источник фондирования банка — средства физических лиц. Граждане забрали 3,6% розничных пассивов банка, или 19 млрд руб., снизив их объем до 503 млрд руб., свидетельствовала отчетность банка по РСБУ. Объемы оттока средств банков и госкомпаний из кредитной организации в августе превысили 30%.

В преддверии санации Бинбанка,20 сентября руководством Банка России было принято решение о выделении банку средств, необходимых для поддержания ликвидности.

ЦБ не раскрывает размер кредита. Как уточнил Поздышев, средства Бинбанку предоставляются по мере необходимости. «Источников ликвидности у Бинбанка много, и это не только средства ЦБ», — сказал он, отметив, что «все остальные банки группы Бинбанка [«Рост Банк», «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк] незначительно влияют на ситуацию с ликвидностью банковской группы».

Зампред ЦБ подчеркнул, что по сравнению с санацией банка «Открытие» дефицит ликвидности у Бинбанка гораздо меньше.

На данный момент ЦБ предварительно оценил потребность в докапитализации Бинбанка в 250-350 млрд рублей.

Ранее в четверг, 21 сентября, Центробанк объявил о санации Бинбанка. Его оздоровление пройдет с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ становится основным инвестором, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм bail-in не применяется.