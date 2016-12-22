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Reuters узнал об интересе UniCredit к слиянию с Commerzbank
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Reuters узнал об интересе UniCredit к слиянию с Commerzbank
Финансы, 18:24
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Reuters узнал об интересе UniCredit к слиянию с Commerzbank
Крупнейший банк Италии UniCredit сообщил немецкому правительству о своем интересе к слиянию с Commerzbank. Официально стороны не комментируют информацию о возможной сделке
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Как сообщает Reuters со ссылкой на двоих собеседников, знакомых с ситуацией, итальянский UniCredit недавно выразил интерес к слиянию с немецким Commerzbank, о чем информировал немецкое правительство. Источники агентства указали, что сделка возможна в среднесрочной перспективе.

«UniCredit контактировал с Министерством финансов Германии», — указал собеседник Reuters. При этом он сообщил, что если власти страны открыты к сотрудничеству, то руководство Commerzbank особого интереса не проявило.

Правительство Германии владеет 15% акций Commerzbank. Власти страны приобрели ценные бумаги финансовой организации в 2009 году, чтобы спасти ее в разгар кризиса.

Reuters указывает, что контакты между UniCredit и властями ФРГ находятся на предварительной стадии. При этом один из собеседников агентства указал, что интерес к Commerzbank проявляют и другие финансовые группы.

Представитель UniCredit отказался комментировать информацию о контактах с немецкими властями. От комментариев агентству Reuters отказался и Commerzbank.

Слухи о намерении UniCredit приобрести Commerzbank появились в 2013 году, однако тогда руководство итальянского банка в лице его исполнительного директора Федерико Гиццони сообщило о том, что не заинтересовано в сделке.

Финансовая группа UniCredit за последние два года продала часть активов ради увеличения собственного капитала. В частности, она продала польский Bank Pekao и сократила долю в FinecoBank.

Чистый убыток Commerzbank во втором квартале этого года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк принял решение о сокращении 9600 рабочих мест в рамках программы реструктуризации.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Commerzbank , UniCredit
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