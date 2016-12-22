Иностранные инвесторы выкупили большую часть евробондов России на $3 млрд

Россия впервые в этом году вышла на международный рынок капитала, разместив евробонды на $3 млрд. Большую часть выпуска выкупили иностранные инвесторы, спрос превысил предложение более чем вдвое. Эксперты называют результаты «достаточно хорошими»

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Во вторник, 20 июня, Минфин разместил два транша евробондов совокупным объемом $3 млрд, говорится в сообщении Минфина. Доходность десятилетних бумаг объемом $1 млрд составит 4,25% годовых, а 30-летних объемом $2 млрд — 5,25% годовых. Россия в очередной раз доказала, что геополитические риски не мешают ей выходить на международные рынки капитала, считают опрошенные РБК эксперты.

«Большую часть выпуска выкупили иностранные инвесторы, причем наибольший объем пришелся на американских инвесторов. Также активно покупали бумаги европейские и азиатские инвесторы», — прокомментировал итоги размещения руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев. «ВТБ Капитал» был единственным организатором размещения данного выпуска.

Спрос инвесторов превысил объем размещения более чем вдвое и составил накануне закрытия книги $6,6 млрд, уточнили два источника РБК на банковском рынке. Это позволило снизить ориентиры по доходности в ходе сбора заявок с 4–4,5% годовых и 5–5,5% годовых соответственно и закрыть сделку посередине обозначенных ранее минимальной и максимальной границ.

Досточно хорошие результаты

Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что результаты были несколько хуже, чем при прошлом размещении российских евробондов в сентябре 2016 года. Тогда доразмещались десятилетние облигации с доходностью 3,9% годовых на $1,25 млрд. Спрос при этом превышал предложение в шесть раз и составлял $7,5 млрд. В мае при размещении десятилетних евробондов на $1,75 млрд доходность была 4,75%. В сентябре весь объем доразмещаемого выпуска на $1,25 млрд выкупили иностранные инвесторы. При этом 53% пришлось на США. Впрочем, тогда эмитент в ходе сбора книги выставил условия продажи бумаг только иностранцам.

Впрочем, тогда в сентябре на руку России сыграл отложенный спрос, указывают эксперты. При размещении первого транша евробондов в мае все расчеты проводились через НРД, в них не участвовали международные системы Euroclear и Сlearstream, что могло отпугивать​ иностранцев. К сентябрьскому доразмещению стали возможны расчеты через Euroclear.

Несмотря на это, аналитики и участники рынка называют результаты последнего размещения «достаточно хорошими». Как отметил главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, ​результаты размещения и более чем двукратное превышение спроса говорят о том, что время выхода на рынок было выбрано правильное. «Следует учитывать условия, в которых собиралась книга: с одной стороны, рост угрозы ужесточения санкций в отношении России (эта угроза реализовалась: во вторник, 20 июня, были введены новые санкции со стороны США. — РБК), а с другой — нахождение доходности обращающихся российских евробондов на локальных минимумах (до уровней, которые мы не видели с осени прошлого года, а до этого с начала 2013 года)», — отметил он.

Сегодня российские евробонды с близкими сроками обращения котировались на уровне 4,125–4,075% и 4,87–4,85% годовых с погашением в 2026 и 2043 годах соответственно.

Обычно топовые заемщики размещаются на уровне вторичного рынка или даже с дисконтом по доходности, на который инвесторы соглашаются, чтобы взять объем, отмечает аналитик по долговому рынку Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, сегодняшнее размещение показывает отсутствие сверхвысокого спроса, что вполне ожидаемо в условиях новой темы с ужесточением санкционного режима. «Очевидно, большая часть инвесторов запросила определенную премию, которая и была предоставлена для реализации всего предложения», — добавляет он.

Портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко добавляет, что итоги размещения были бы лучше, если бы размещение состоялось хотя бы две недели назад, до ставки ФРС и объявления сенатом США о новых санкциях.

По словам руководителя Sberbank Investment Research, аналитического управления Sberbank CIB Александра Кудрина, размещение Минфина еще раз показало, что в настоящее время виден стабильный спрос на бумаги развивающихся рынков. Вместе с тем, по его словам, нельзя сказать, что уровни доходности от сегодняшнего размещения евробондов «являются новой реальностью». «В целом развивающиеся рынки чувствуют себя хорошо, большие объемы первичных сделок говорят о том, что наблюдается стабильный интерес инвесторов», — добавил он.

Зачем занимает Минфин

У России сейчас нет «объективной потребности» занимать в иностранной валюте, подчеркивает Минфин в «Основных направлениях долговой политики» на 2017–2019 годы. Практика внешних заимствований в ограниченных объемах нужна «для сохранения присутствия России на рынке как суверенного заемщика и поддержания репрезентативной кривой доходности», а также в качестве предпосылки для улучшения условий заимствований российских корпоративных эмитентов. Когда в прошлом году Минфин готовил возвращение на международный долговой рынок для ведомства и его руководителя Антона Силуанова это была скорее «имиджевая, демонстрационная история — занять вопреки санкциям, обязательно в долларах или евро, пробить эту брешь», рассказывал РБК высокопоставленный федеральный чиновник.

В 2017 году России нужно погасить евробонды на общую сумму $3,27 млрд и выплатить проценты на сумму $2,45 млрд, и привлеченные средства как раз будут направлены на долларовый счет казначейства в ЦБ, который используется для покрытия долларовых расходов бюджета (в том числе на погашение и обслуживание внешнего долга), следует из проспекта выпуска новых евробондов.

После размещения новых выпусков планируется также обмен старых. Бюджет России предусматривает внешние займы на $7 млрд — на $3 млрд новых заимствований, а также обмен старых выпусков евробондов на новые ​на $4 млрд.