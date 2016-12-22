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Биржевой курс евро впервые за полгода превысил 66 руб.
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Биржевой курс евро впервые за полгода превысил 66 руб.
Финансы, 14:05
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Биржевой курс евро впервые за полгода превысил 66 руб.
Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. Евро подорожал более чем на рубль, а курс доллара впервые с середины марта поднялся выше 59 руб.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Валютные торги на Московской бирже отметились 20 июня выходом курсов евро и доллара на многомесячные максимумы. В середине дня стоимость евро впервые с 9 декабря 2016 года поднялась выше 66 руб. На максимуме курс единой европейской валюты достиг отметки 66,135 руб., что на 1,0825 руб., или 1,66%, выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Одновременно с этим курс доллара впервые с 15 марта перевалил за 59 руб., достигнув на максимуме отметки 59,2246 руб. По сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника доллар подорожал примерно на 77 коп., или 1,32%.

Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. В ходе торгов на бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent во вторник впервые с ноября прошлого года опустилась ниже $46. На минимуме стоимость барреля Brent снижалась до $45,89, что на $1,02 ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

«Отрицательная динамика российской валюты связана с целым комплексом причин, главные из которых — удешевление нефти и снижение фондовых индексов РФ на неблагоприятном внешнеполитическом фоне. Кроме того, сокращение разрыва между ключевыми ставками ФРС и Центробанка привело к падению доходов от операций carry trade и оттоку спекулятивного капитала из России», — говорится в отчете аналитиков Уральского банка реконструкции и развития.

К 14:00 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $46,16, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 59,05 руб., курс евро — 65,841 руб.,

Автор: Евгений Калюков
Теги: курсы валют
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