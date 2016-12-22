Московский кредитный банк объявил о проведении SPO

МКБ объявил о вторичном размещении акций. Вырученные поступления планируется направить на осуществление повседневной банковской деятельности

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Московский кредитный банк (МКБ) объявил о проведении вторичного размещения акций (SPO). Согласно сообщению кредитной организации, банк планирует предложить до 3,2 млрд акций нового выпуска, цена на все акции будет установлена в рублях.

В сообщении отмечается, что акционеры МКБ, зарегистрированные в реестре по состоянию на 29 октября 2016 года, имели преимущественные права с 10 по 19 октября на приобретение акций пропорционально своим существующим долям на эту дату.

«Любые акции, на которые существующие акционеры МКБ не подписались в течение срока действия преимущественного права, будут предложены российским и международным инвесторам», — сказано в сообщении банка. Встречи с инвесторами банк начинает с 19 октября.

Ожидается, что цена предложения будет объявлена примерно 25 октября 2017 года, после принятия наблюдательным советом МКБ решения, утверждающего цену и дату начала периода размещения.

В сообщении также отмечается, что банк ожидает, что ООО «Концерн Россиум», которое владеет 56,83% акций МКБ подпишется не менее чем на такое количество, которое будет необходимым для сохранения контроля над МКБ Романом Авдеевым (основной бенефициар «Концерна Россиум»).

Банк планирует потратить поступления от SPO на осуществление повседневной банковской деятельности, включая кредитование клиентов, следует из сообщения.

В разговоре с РБК Роман Авдеев заявил, что в рамках допэмиссии понижение его доли в банке ниже контролирующей не планируется. «В рамках преимущественного права выкупать акции могут текущие акционеры, по итогам допэмиссии могут появиться и новые акционеры, поскольку это будет рыночное размещение», — сообщил он.

В конце сентября «Концерн Россиум» объявил о намерении приобрести «вечные евробонды» МКБ. Как пояснял РБК Авдеев, данное решение было принято «на фоне того, что у бумаги сейчас очень привлекательная доходность».