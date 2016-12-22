Аргентина решила выпустить столетние бонды

Аргентина решила прибегнуть к редкому финансовому инструменту — гособлигациям со сроком погашения 100 лет. Ставка по данным бумагам составляет 8,25%

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Аргентина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета, выпустит государственные облигации со сроком обращения 100 лет. Доходность облигации, которая будет выпущена в долларах США, составляет 8,25%, передает Reuters. Организаторами размещения бумаги выступят Citigroup и HSBC Holdings.

Агентство Bloomberg пишет, что Аргентина произвела в прошлом году самый крупный выпуск облигаций на рынке развивающихся стран. Размещение столетних бондов «проверит решимость инвесторов вкладывать» в страну. Размещение бумаги связано с попыткой государства покрыть дефицит бюджета. Размер дефицита бюджета в феврале 2017 года составил 26,7 млрд песо (около $1,7 млрд), в феврале 2016 года дефицит составлял 16,6 млрд песо.

По данным Financial Times, за последние 200 лет Аргентина восемь раз объявила о дефолте по суверенным долгам с 1816 года, момента обретения независимости. В 2001 году страна заявила о невозможности платить по суверенным бондам на общую сумму $100 млрд, что на тот момент стало самым большим дефолтом в истории, пишет издание. В последний раз Аргентина объявила дефолт в июле 2014 года.

Сколько Аргентина планирует привлечь средств за счет размещения облигации, не уточняется.

Нормализация экономики страны и ее финансового рынка были главными предвыборными обещаниями Маурисио Макри, который победил на президентских выборах в 2015 году, напоминает Reuters.

Это не первый случай, когда в Латинской Америке прибегают к выпуску столетних облигаций. В 2015 году о выпуске таких бондов объявила бразильская государственная нефтяная компании Petrobras Кроме того, столетние облигации выпускали правительство Мексики, а также чилийская энергетическая компания Endesa.