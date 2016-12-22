Обороты торгов акциями банка «ФК Открытие» аномально выросли

В пятницу объем торгов акциями банка «ФК Открытие» вырос до 16 млрд руб., а котировки снизились на 4,15%. Эксперты считают, что необычно активные торги вели связанные с банком стороны

Фото: Артем Дергунов / «Коммерсантъ»

Акции «ФК Открытие» в пятницу, 18 августа, снизились в цене на 4,15%, до 1500 руб. При этом объемы торгов по этим бумагам составили 16 млрд руб. — это почти в два раза больше, чем в пятницу обороты по акциям Сбербанка (8,9 млрд руб.), и более чем в шесть раз — по обыкновенным акциям «Газпрома» (2,5 млрд руб.). График торгов акциями «ФК Открытие» свидетельствует, что особенно крупные сделки по продаже были совершены в 18:10 мск — в это время стоимость бумаг финансовой компании упала с 1544 до 1520 руб., или на 1,55%.

В четверг, 17 августа, также наблюдались активные торги акциями банка, но они не превышали 2,8 млрд руб. С начала года такой активности, как в четверг и пятницу, с бумагами банка не было, свидетельствуют данные торгов на бирже.

Снижению котировок акций банка «ФК Открытие» предшествовало в пятницу сообщение об одобрении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) ходатайства «Открытие-Информ» (принадлежит «Открытие Холдинг») о приобретении «РГС Холдинг», «РГС Активы» и РГСН и разрешение структурам «Открытия» определять условия работы «Росгосстраха». Кроме того, на этой неделе была опубликована отчетность банка «ФК Открытие» по российским стандартам за июль, по которой отток клиентских средств составил 30%, или порядка 360 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. средств физлиц. В четверг агентство Moody's поставило рейтинги банка «ФК Открытие» на пересмотр с возможностью понижения, а S&P сообщило о сохранении рейтингов банка на пересмотре также с возможностью понижения.

Акции банка «ФК Открытие» эксперты относят к категории неликвидных, это значит, что объем сделок по ним обычно незначителен. Например, по итогам торгов в прошлую пятницу объем сделок составил порядка 4,42 млн руб.

Объемы торгов акциями банка могли быть увеличены в связи с операциями связанных с банком компаний, предполагают эксперты.«Скорее всего, это были сделки группы «Открытие», в которых могли участвовать аффилированные и неаффилированные группе контрагенты», — предположил старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим. Рекомендаций на продажу акций банка «ФК Открытие» в пятницу или накануне не было, добавляют эксперты, опрошенные РБК.

Однозначно оценить смысл данных сделок аналитики затруднились, предположив несколько возможных вариантов. «Акции могли продаваться между структурами группы компании, которым потребовалась ликвидность, — рассуждает Вадим Бит-Аврагим. — Если бумаги были на балансе банка, он мог их учитывать в капитале, а продавая, получить дополнительную ликвидность». Другим объяснением, по мнению эксперта, может быть погашение сложных залоговых сделок компаний группы.

Представитель банка «ФК Открытие» уточнил, что бумаги не являлись залогом по предоставленному банку кредиту. «Стратегические акционеры и менеджмент не продавали акции банка», — сообщил он.