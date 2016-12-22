Reuters узнал о передаче части «народных облигаций» от ВТБ к Сбербанку

Продажа облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения в отделении Сбербанка Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Часть облигаций федерального займа, ранее выделенных для продажи через ВТБ, по решению Минфина передана на реализацию в Сбербанк

Облигации федерального займа (ОФЗ) номинальной стоимостью 2,5 млрд руб. из состава квоты ВТБ передаются для реализации физическим лицам в Сбербанк, сообщает Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах. По данным агентства, решение о передаче бумаг из одного банка в другой приняло Министерство финансов.

Первоначально 15 млн штук ОФЗ номиналом в 1 тыс. руб. каждая, реализация которых началась в отделениях Сбербанка и ВТБ24 26 апреля 2017 года, были разделены между банками-агентами поровну. Однако клиенты Сбербанка раскупали «народные облигации» активнее.

По словам главы департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрея Шеметова, с момента старта продаж Сбербанк реализовал ОФЗ на сумму более 6,95 млрд руб., чем почти исчерпал выделенную ему квоту.

«Формально срок размещения выпуска заканчивается в октябре 2017 года, и общий объем размещения еще далек от завершения, но мы видим стабильный спрос наших клиентов», — пояснил Шеметов.

Он также отметил, что Сбербанк готов выполнить решение Минфина и продать ОФЗ еще на 2,5 млрд руб.

В пресс-службе ВТБ Reuters сообщили, что с 26 апреля ВТБ24 получил около 3,5 тыс. заявок на покупку ОФЗ на сумму порядка 4 млрд руб. со средним чеком свыше 1 млн руб.

«Облигации пользуются спросом, и мы, безусловно, планируем продолжать свое участие в данном проекте», — говорится в сообщении банка.

Минимальная сумма вложений в «народные облигации» составляет 30 тыс. руб., максимальная — 15 млн руб. Купон по ОФЗ для населения будет выплачиваться раз в полгода, а его размер будет повышаться с каждой выплатой, чтобы мотивировать инвесторов держать купленные бумаги до погашения. Ставка первого купона составит 7,5%, второго — 8%, третьего — 8,5%, четвертого — 9%, пятого — 10%, а последнего — 10,5% годовых. Таким образом, средняя доходность «народной облигации» за три года составит 8,5% годовых.