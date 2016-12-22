В «Открытии» заметили продолжающийся отток капитала вопреки действиям ЦБ

Центробанку не удается удержать средства корпоративных клиентов в санируемом им «ФК Открытие». По подсчетам «Ведомостей», за сентябрь юрлица сняли со счетов около 60 млрд руб. Вместе с этим банк вернул регулятору 350,5 млрд руб.

Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Корпоративные клиенты «ФК Открытие», о санации которого в конце августа объявил Центробанк, продолжают забирать свои деньги со счетов кредитной организации, несмотря на все оздоровляющие действия регулятора. Это следует из отчетности банка на 1 октября, с которой ознакомились «Ведомости». Цифры, содержащиеся в документе, подтвердил изданию близкий к банку человек.

По подсчетам издания, за сентябрь юрлица забрали со своих счетов порядка 60 млрд руб. Также на 35 млрд руб. сократились средства клиентов на брокерском обслуживании, указал ведущий маркетолог «Эксперт РА» Юрий Беликов, который изучил отчетность «ФК Открытие» по просьбе издания.

Тем не менее, сентябрьский отток стал намного меньше того, который был зафиксирован в августе, а физические лица почти прекратили снимать средства. Так, за месяц объем денег населения в банке вырос на 1,1 млрд руб., до 389,1 млрд руб. В августе юрлица забрали из банка 199 млрд руб., а вкладчики — 151 млрд руб.

​По словам аналитика Fitch Александра Данилова, сокращение оттока капитала дало возможность временной администрации вернуть избыточную подушку ликвидности ЦБ, который в настоящее время является крупнейшим кредитором банка. В отчетности, подчеркивает газета, говорится, что в сентябре «ФК Открытие» вернул регулятору, у которого занял 1 трлн руб., 350,5 млрд руб.

Материал дополняется.