ЦБ и страховщики перекроют новую схему мошенничества с е-ОСАГО

ЦБ и РСА пытаются перекрыть новую схему мошенничества с e-ОСАГО. Для этого планируется усилить проверку данных о страхователе и его машине и ограничить время оформления полиса и число полисов, которые можно купить в одни руки

Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

В распоряжении РБК оказались направленные в ЦБ предложения Российского союза автостраховщиков (РСА) по усовершенствованию указания Банка России «О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Корректировки, предложенные в нормативный акт ЦБ, направлены на борьбу с новой схемой мошенничества при оформлении электронного полиса ОСАГО (е-ОСАГО), о которой недавно сообщал РБК.

Как работает схема Водитель обращается с просьбой оформить полис е-ОСАГО к компании-посреднику, та при заполнении заявки на полис вписывает неверные данные об автомобиле, регионе или мощности, которые значительно занижают стоимость полиса, однако данные идентификационного номера транспортного средства (ТС) и его регистрационный номер (VIN) они вписывают верно. Затем в фоторедакторах данные о марке машины, регионе и проч. изменяются уже на верные, а полис, оформленный дешево на подставные данные, после корректировки распечатывается и продается по реальной цене ничего не подозревающему водителю, разницу мошенники кладут в карман. При наступлении страхового случая из-за расхождения данных в базе страховщика и бумажном полисе у водителя выплат он не получает. Изначально электронное ОСАГО вводилось для защиты от «уличных брокеров» и для удобства клиентов — чтобы автовладелец мог оформить полис, не выходя из дома. Реальность же такова, что некоторые плохо владеют компьютером или не хотят тратить время на заполнение полиса, поэтому человек ищет альтернативный способ и обращается к «помощникам» на стороннем сайте, которые могут оказаться мошенниками. Мошенниками могут выступать в основном посредники с сайтов, которые предлагают в интернете оформить за водителя полис е-ОСАГО. На данный момент работа таких сайтов никак не урегулирована. По данным РСА, доля оформленных мошенническим способом полисов — примерно 5–10% (235–470 тыс. штук) в структуре электронных продаж ОСАГО (с начала года продано 4,7 млн электронных полисов ОСАГО). При этом обращению к посредникам автовладельцев могут отчасти подталкивать и сами страховые компании, которые не хотят продавать электронные полисы ОСАГО в так называемых токсичных регионах, где наблюдается высокая убыточность по выплатам, и используют для этого различные уловки. Как ранее сообщал РБК, ЦБ фиксирует жалобы клиентов страховщиков на невозможность купить электронное ОСАГО по причине якобы имеющих место технических сбоев, многочисленных перенаправлений на сайте других страховщиков и проч.

Что предлагается

РСА предлагает три существенных изменения при оформлении полиса.

Первое изменение касается появления у страховщ​иков возможности дополнительно проверить указанные страхователем сведения. Согласно действующей редакции указания, после того как страхователь отправил страховой компании заявление на заключение договора страхования, компания регистрирует его в течение пяти минут в своей информационной системе и направляет в автоматизированную информсистему (АИС) РСА запрос на проверку данных, указанных при покупке полиса. По результатам автоматизированной обработки запроса страховщику направляется подтверждение или отказ в подтверждении сведений. Однако на данный момент у РСА есть возможность проверить только соответствие VIN и госномера ТС — а как раз они при первичной покупке полиса указываются верно.

Поправками предлагается дать возможность страховой компании при оформлении е-ОСАГО в случае возникновения подозрений о намеренном занижении цены полиса проводить дополнительную проверку, например соответствия VIN и госномера ТС и марки автомобиля. Или же проверить на соответствие марку и мощность авто. Как рассказали в РСА, зачастую в заявлении указывается информация, которая явно не соответствует действительности (например, мощность двигателя внедорожника премиум-сегмента указывается в размере, сопоставимом с бюджетными малолитражками). «Данная норма призвана предоставить страховщику возможность дополнительной проверки. Как часто и в каких именно случаях будет использовано указанное право, страховые организации определят самостоятельно», — добавили там.

Проводить дополнительную проверку предлагается «с использованием источников, содержащих информацию, имеющую значение для определения размера страховой премии», говорится в документе. «К таким источникам относятся интерактивные сервисы федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Федерации, общедоступные источники персональных данных, официальные данные заводов — изготовителей транспортных средств, при этом такая проверка осуществляется в срок не более 20 минут с момента получения ответа из АИС РСА», — поясняется в документе.

Кроме того, если после дополнительной проверки страховщик обнаружит нестыковки, то может затребовать у страхователя электронные копии документов на машину, подтверждающие указанные в заявлении сведения. Если и после этого сомнения не развеются, ​компания сможет не заключать договор е-ОСАГО до тех пор, пока клиент лично не явится для подтверждения данных с необходимыми документами.

Вторым пунктом предложений РСА предлагается запретить регистрировать на одну электронную почту страхователя и (или) абонентский номер более одного личного кабинета на сайте страховой (кабинет нужен для покупки электронного полиса). Сейчас с одной электронной почты и (или) абонентского номера клиент может регистрировать неограниченное количество кабинетов.

Внесенные РСА изменения делают невозможным создание на один номер телефона и (или) электронный адрес нескольких личных кабинетов страхователя ОСАГО, чем как раз и пользуются мошенники. «Данная норма направлена на борьбу с лицами, фактически предоставляющими посреднические услуги. Как правило, объем продаж, осуществляемых такими лицами, составляет сотни договоров ОСАГО. Таким образом, необходимость постоянно изменять информацию при создании личных кабинетов может существенно затруднить деятельность посредников», — полагают в РСА. Впрочем, там признают, что указанное изменение не препятствует указанию идентичных сведений страхователем при создании личных кабинетов на сайтах разных страховщиков.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Третьим пунктом предлагается сократить время заполнения заявления и заключения договора до 90 минут с момента доступа к личному кабинету (20 минут, отводимые предложенными поправками страховщику на проверку данных, сюда входят). В действующей редакции указания ЦБ у клиента это время не ограничено.

Как пояснили РБК в пресс-службе РСА, такое требование, в частности, направлено на то, чтобы ограничить мошенников, работающих одновременно на сайтах многих страховщиков и осуществляющих подбор данных для занижения цены полиса — это делается мошенниками, для того чтобы оформить как можно больше полисов е-ОСАГО сразу. «Для добросовестных страхователей указанных 90 минут вполне достаточно, чтобы, не испытывая какого-либо дискомфорта, заключить договор ОСАГО», — уточнили там. В организации также добавили, что если страхователь не уложился в 90 минут, то процедуру необходимо будет начинать с самого начала.

Как сейчас оформляется полис е-ОСАГО Согласно порядку заключения договора ОСАГО в виде электронного документа для этого необходимо сделать следующее: — зайти в личный кабинет на сайте страховщика (зарегистрироваться на сайте страховщика или зайти через портал государственных услуг Российской Федерации); — в личном кабинете заполнить заявление о заключении договора. После заполнения заявления осуществляется проверка указанных в нем данных через АИС РСА. После подтверждения соответствия представленных сведений сведениям, содержащимся в АИС РСА, либо проверки электронных копий документов страховщик отображает на сайте расчет страховой премии. После оплаты страховой премии электронный полис направляется на адрес электронной почты страхователя и размещается в его личном кабинете. Полученный электронный полис ОСАГО необходимо распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством. Электронный полис ОСАГО имеет такую же юридическую силу, как и страховой полис, оформленный на бланке строгой отчетности в офисе страховщика.

Не все гладко

Поправки лишь частично помогут в решении проблемы с подделкой полисов e-ОСАГО, считают опрошенные РБК эксперты. В каждом из предложений они нашли свои недостатки.

Так, что касается предложения о дополнительной проверке данных о страхователе и автомобиле, то обращение к разрозненным базам госорганов и информации из открытых источников достоверной картины не даст, считают эксперты. Каждая отдельная база из «дополнительных источников» не содержит исчерпывающей информации в отличие от, например, базы ГИБДД, которая может проверять весь необходимый перечень информации для страховщика, говорит управляющий партнер HEADS Consulting Александр Базыкин. И еще неясно, захотят ли эти «дополнительные источники» информации, включая ГИБДД, предоставлять ее по первому требованию страховой компании, добавляет он.

Только в базе ГИБДД сейчас есть данные, которые могут подтвердить все коэффициенты, на основании которых рассчитывается премия по полису ОСАГО, — это территориальный коэффициент, марка машины и, соответственно, ее мощность, стаж водителя, говорит заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. «База РСА, в свою очередь, хранит лишь данные VIN и госномера ТС», — поясняет он.

С ним согласен и Александр Базыкин. «Только так можно достоверно проверить данные, предоставленные страховщиком при заключении договоров е-ОСАГО через интернет», — уточняет он.

Как указывают источники РБК, у МВД есть две базы: одна — «карточка автотранспортного средства» — содержит все сведения ПТС (паспорт транспортного средства): марка, мощность, владелец и проч.; вторая — база данных по водительским правам — хранит сведения о стаже, возрасте водителя и проч.

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

В МВД на момент публикации не прокомментировали возможность доступа базы РСА к базе ГИБДД.

«РСА получил доступ к существующим электронным сервисам МВД России по проверке данных о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах. В настоящее время РСА проводятся работы, направленные на организацию информационного взаимодействия с МВД России», — заявили в РСА.

Если все же вести речь об использовании информации из разных баз данных, то возникают и другие риски, отмечают эксперты. «Отсутствие перечня конкретных сервисов, конкретных общедоступных источников персональных данных не дает возможности понять, где именно страховые собираются дополнительно проверять данные, введенные страхователем, и насколько эти источники информации корректны», — считает партнер FMG Group Михаил Фаткин. «Более того, возможная некорректность, неактуальность баз данных может привести к необоснованным отказам в продаже полисов, и клиентам придется опять идти лично в страховые компании», — уточняет юрист.

Такое усложнение процесса покупки е-ОСАГО может создать риски злоупотреблений уже со стороны страховщиков, не желающих продавать ОСАГО в так называемых токсичных регионах, где наблюдается высокая убыточность по выплатам, о чем ранее писал РБК. Суть в том, что из-за массового мошенничества под подозрением могут оказаться владельцы автомобилей, которые действительно обладают низкой мощностью и зарегистрированы в регионах с низкими коэффициентами, говорит Александр Базыкин. «Поэтому на практике это может привести к фактической невозможности реализации права на заключение договора ОСАГО через интернет для некоторых автовладельцев, а результаты такой проверки будут носить вероятностный характер», — заключает юрист.

Вторая поправка также несовершенна, указывают эксперты.

Из поправок следует, что по тому же абонентскому номеру или адресу электронной почты клиент может регистрировать кабинет у другого страховщика, поэтому мошенники все еще смогут иметь несколько кабинетов, говорит Михаил Фаткин.

Кроме того, возможность выбора между регистрацией на номер телефона или электронную почту также склоняет мошенников в пользу второго варианта из-за неограниченной возможности создания электронных адресов, считают эксперты. Из-за того что есть возможность вообще регистрировать кабинет только на электронный адрес, для мошенников не составит труда зарегистрировать сразу десятки почтовых ящиков, говорит заместитель председателя правления Mains Group Павел Озеров. Эксперт уверен, что и обзавестись несколькими абонентскими номерами сейчас тоже нетрудно. «Кроме того, давно можно купить несколько десятков сим-карт возле любого выхода метро, условно говоря, за 150 руб.», — добавляет Озеров.

Что касается третьей поправки, то ограничение времени оформления полиса до 90 минут сможет убрать 5–7% непрофессиональных мошенников, однако профессиональные мошенники с легкостью найдут способ обойти эту проблему, считает Павел Озеров. «90 минут — достаточно большой промежуток времени, чтобы опытному мошеннику подобрать какие-либо данные и использовать их для понижения стоимости полиса», — считает он.

В пресс-службе Банка России РБК сообщили, что находятся в курсе существующей проблемы и сейчас совместно с представителями страхового сообщества и правоохранительными органами ЦБ вырабатывается комплекс мер, направленный на борьбу со страховым мошенничеством. Деталей этих мер там раскрывать не стали. В РСА РБК сообщили, что «Банк России выразил готовность учесть ряд предложений РСА, при этом диалог между Банком России и РСА относительно предложений продолжается».