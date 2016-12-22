ФАС вынесет предупреждение «Альфа-Капиталу» из-за рассылки о банках

ФАС готовит предупреждение УК «Альфа-Капитал» из-за рассылки о рисках четырех российских банков. По словам заместителя главы антимонопольного ведомства, в действиях организации есть признаки дискредитации конкурентов

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

ФАС в ближайшие дни вынесет предупреждение управляющей компании «Альфа-Капитал» за рассылку с прогнозами о рисках четырех российских банков, об этом заявил заместитель главы антимонопольного ведомства Андрей Кашеваров, передает «РИА Новости».



По его словам, в действиях «Альфа-Капитала» есть признаки дискредитации конкурентов. «Альфа-Капитал» должен отозвать свои заявления о состоянии банков-конкурентов, чтобы избежать санкций и возбуждения дела, заявил замглавы ФАС.

«Как известно, ранее мы уже запросили «Альфа-Капитал», но уже письма Банка России, присланного сегодня, нам достаточно для того, чтобы выписать предупреждение «Альфа-Капиталу» по признаку недобросовестной конкуренции. Мы его уже готовим, оно будет выписано либо завтра, либо в понедельник», — сказал Кашеваров.

До этого в ФАС заявили о получении обращения Центробанка с просьбой провести проверку по факту рассылки, об этом сообщила начальник управления контроля финансовых рынков ведомства Лилия Беляева. «Сегодня поступило обращение Банка России с просьбой провести проверку ООО УК «Альфа-Капитал» на предмет недобросовестной конкуренции», — сказала она.В клиентской рассылке, датированной 10 августа, УК «Альфа-Капитал» предупредила своих подписчиков о том, что у банка «Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка есть проблемы. В этом письме говорилось, что ситуация вокруг них «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году».​

Позже в «Альфа-Капитале» назвали эту рассылку «частным мнением» аналитика. Также в компании заявили, что проверят действия своего сотрудника, подпись которого стоит под письмом. «Будет проведен анализ действий на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности», — заявили в компании.



Случившимся заинтересовались также в Центробанке — как сообщал источник РБК, директор по работе с состоятельными клиентами Сергей Гаврилов был приглашен в ЦБ для беседы.