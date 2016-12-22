Moody's и S&P пересмотрят рейтинги банка «ФК Открытие»

Основными причинами возможного понижения рейтинга агентства указывают отток депозитов и увеличение кредитования проектов его акционера, «Открытие Холдинг», а именно сделку с Росгосстрахом

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На пересмотр поставлены международные рейтинги, присвоенные агентством Moody's банку «ФК Открытие» по международной шкале, сообщило агентство в релизе от 17 августа. Агентство поставило на пересмотр рейтинг долгосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте Ва3, рейтинг субординированных облигаций участия в займе в иностранной валюте В2, базовую оценку кредитоспособности (BCA) и скорректированную BCA — b1, долгосрочную оценку риска контрагента (CRA) — Ba3 (cr). Moody's также подтвердило рейтинг краткосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте NP.

Одновременно рейтинговое агентство S&P оставило долгосрочный рейтинг банка «ФК Открытие» B+ на пересмотре с возможностью понижения. Рейтинг был поставлен агентством на пересмотр 21 декабря 2016 года. В мае 2017 года S&P сохранило рейтинг на пересмотре, теперь у S&P есть 90 дней для принятия рейтингового действия.

К пересмотру рейтинга с негативным прогнозом привели две основные причины, отметили в агентстве. Это отток средств с депозитов клиентов, а также активное участие банка в проектах его крупнейшего акционера — «Открытия Холдинг». «Мы поставили на пересмотр с возможностью понижения рейтинги банка «ФК Открытие» по двум причинам — из-за высокой волатильности ресурсной базы, которая сказывается на стоимости фондирования, и увеличения кредитования проектов «Открытия Холдинг», — прокомментировал РБК рейтинговое действие младший вице-президент Moody's Петр Паклин. — Что касается последних, то мы видим, что кредитный риск на «Росгосстрах» и его акционеров продолжает расти и уже превысил 30% скорректированного базового капитала банка».

В S&P также указали на риски ликвидности банка. «Мы понимаем, что есть риски дальнейших оттоков и ухудшения ситуации по ликвидности, — отметил аналитик S&P Дмитрий Назаров. — Если мы увидим продолжение оттока и снижение ликвидных активов, можем понизить рейтинг».

Банку «ФК Открытие» присвоены рейтинги трех агентств: помимо оценки Moody's у банка есть рейтинг S&P на уровне В+ и Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) на уровне ВВВ–. Низкий уровень присвоенного АКРА рейтинга лишил банк возможности привлечения на депозиты средств федерального бюджета и пенсионных накоплений, что стало одной из причин оттока порядка 30% клиентских средств из банка в июле. За этот месяц банк лишился 360 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. средств физлиц.

О том, что «ФК Открытие» и группа «Росгосстрах» готовят крупную сделку по объединению, источники РБК рассказывали в декабре 2016 года. В результате сделки участники планировали создать крупнейшую частную финансовую группу с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой 50 млн человек. В конце марта 2017 года «ФК Открытие» увеличил долю в уставном капитале «Росгосстраха» с 4,4 до 19,8%. Эта доля была получена банком в рамках сделки РЕПО, что означает залог акций «Росгосстраха» по кредиту, полученному страховщиком от «ФК Открытие», уточняли в банке. А в конце июня ФАС одобрила ходатайство о приобретении «Открытием Холдинг» 75% Росгосстрах Банка.

Moody's рассмотрит вопрос о понижении рейтинга после изучения информации от банка относительно его базы фондирования, возможностей ликвидности и проектов со связанными сторонами, указано в сообщении агентства. При этом к понижению рейтинга может привести «драматическое ухудшение ликвидности банка в результате оттока депозитов», или если Moody's решит, что текущее финансирование банком проектов связанных сторон приводит к высокому риску кредитоспособности банка. «Своим рейтинговым действием мы демонстрируем, что в ближайшие месяцы будем пристально следить за ситуацией с фондированием, ликвидностью и кредитованием проектов связанных сторон, — отметил Петр Паклин. — По нашим оценкам, пик оттока клиентских средств был пройден в июле». Такую же оценку дали и в S&P. «В первую неделю августа оттоки практически прекратились, на 1 августа у банка был достаточно большой объем ликвидных активов, — говорит Дмитрий Назаров. — Фондирование оцениваем как среднее. Пока ситуация была нейтральной для кредитных рейтингов банка».

В «Открытии» отметили, что ситуацию с оттоками удалось стабилизировать. «На текущий момент банк стабилизировал отток средств клиентов, сохраняя стабильные запасы ликвидности», — заявил представитель банка «ФК Открытие».