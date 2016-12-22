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СМИ узнали об успевших сбросить акции «ФК Открытие» фондах до его санации
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СМИ узнали об успевших сбросить акции «ФК Открытие» фондах до его санации
Санация «Открытия» и Бинбанка, 08:05
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СМИ узнали об успевших сбросить акции «ФК Открытие» фондах до его санации
Три НПФ избавились от пакетов акций банка «ФК Открытие» на сумму около 40 млрд руб. перед объявлением о его санации, сообщают «Ведомости». Причем покупателем стал банк «Траст», санированием которого ранее занималось «Открытие»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Перед введением временной администрации в «ФК Открытие» на бирже прошло несколько крупных сделок с акциями этого банка на сумму около 40 млрд руб., причем последняя была заключена за день до объявления Центробанком о мерах по спасению «Открытия», узнала газета «Ведомости».

По данным источников газеты, продавцами пакетов акций были три негосударственных пенсионных фонда (НПФ), а покупателем выступил банк «Траст», который сам находится в процессе санации, проводимой как раз «ФК Открытие».

Представитель Центробанка подтвердил изданию, что «Траст» в конце августа в несколько приемов купил 13,07% акций «Открытия» у трех НПФ.

Продавцами акций «Открытия» были НПФ РГС (владел 4,97% акций банка), НПФ электроэнергетики (4,86%) и «ЛУКОЙЛ-Гарант» (2,99%), пояснил еще один источник издания.

«Это были весьма удачные сделки для фондов: 13,07% «ФК Открытие» могли обойтись «Трасту» в 40,17 млрд руб.», — пишет издание и уточняет, что расчеты были проведены по средневзвешенным ценам биржи в день совершения сделок.

По мнению партнера Tertychny Agabalyan Ивана Тертычного, фонды могли знать заранее, что в «ФК Открытие» будет введена временная администрация. «Возможно, эти сделки проводились в рамках подготовки к санации, когда перебрасывались активы. Это соответствует заявлениям о том, что акционеры группы вели консультации с регулятором», — считает он.

Размер дыры в «ФК Открытие» составил почти 190 млрд руб.
Финансы

Аналитик Fitch Александр Данилов предположил, что ЦБ решал техническую задачу по «концентрации дыры в одном месте». По состоянию на 1 октября капитал «Траста» оценивался отрицательными значениями — минус 157,9 млрд руб.

10 августа акции «ФК Открытие» котировались на бирже по 1659 руб. за штуку, 28 августа, в день завершения последней сделки, — 1309 руб., а по состоянию на 13 октября — уже 884 руб.

Выкуп акций накануне санации возмутил других акционеров, которые, как предупреждал ЦБ, могут потерять свои вложения. Издание ознакомилось с жалобой, направленной НПФ «Будущее» в Центробанк. В ней говорилось, что после покупки 13% «Открытия» банк «Траст» стал обладателем 75% акций и должен был направить публичную оферту остальным акционерам «ФК Открытие», но не сделал этого. Фонд попросил ЦБ направить «Трасту» предписание устранить нарушение и сделать оферту.

Представитель ЦБ не увидел в этой ситуации нарушения. Он пояснил изданию, что на 28 августа «Траст» и его аффилированные лица стали собственниками только 74,5% акций «ФК Открытие», соответственно, порог в 75% превышен не был и предусмотренные законом обязательства перед банком не возникли. Последняя сделка была совершена 28 августа, однако она прошла с расчетами через два дня. 29 августа в «ФК Открытие» была введена временная администрация, а следующий пакет акций банка, в 4,97%, перешел в собственность «Траста» только 30 августа.

12 октября зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что для восстановления платежеспособности «Открытия» понадобится около 450 млрд руб. Он признал, что вернуть потраченные деньги не удастся. «Суммы докапитализации, которые мы вложим, будут превышать капитал банка. Но мы стараемся минимизировать наши издержки, именно поэтому и ведем достаточно непростые переговоры с собственниками, которые скоро станут бывшими собственниками, о возможности довнесения активов, которые не обременены», — пояснил тогда зампред ЦБ.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: санация , «ФК Открытие» , негосударственные пенсионные фонды
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