Набиуллина оценила влияние новых санкций на финансовый рынок России

Комментируя возможные новые ограничения на вложения в российские госбумаги, глава ЦБ указала «прежде всего» на убытки американских компаний. Банк России также считает эффект от ранее введенных санкций практически исчерпанным

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Банк России не видит большого влияния ужесточения санкций США на российский финансовый рынок, а возможное введение ограничений на вложения в российский госдолг не считает существенным. Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на брифинге по итогам заседания совета директоров, передает корреспондент РБК.

«Что касается ужесточения санкций. Мы не видим большого влияния ужесточения санкций на финансовый рынок, и эффект ранее введенных санкций, на наш взгляд, практически исчерпан», — заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров.

Банк России, в частности, не видит «больших рисков для банковской системы» в случае сокращения сроков вложения в банки с 30 до 14 дней, отметила она.

Глава ЦБ также прокомментировала возможное введение ограничений на вложения иностранцев в российский госдолг. «Что касается долга, там пока неясно, непонятно, что предполагается и будет ли что-то предполагаться, но, на наш взгляд, если это будет касаться новых вложений в российские ОФЗ, я не думаю, что это будет большая проблема для Минфина и в целом для экономики», — сказала Набиуллина.

Она указала на два обстоятельства, которые должны снижать проблемы в связи с возможным введением ограничений на вложения в российский госдолг. «У нас нет больших планов по наращиванию государственного долга в целом и есть инвесторы, которым этот долг очень интересен, потому что он привлекателен», — отметила она.

В случае если же иностранные инвесторы начнут распродавать российские госбумаги, то их купят российские участники рынка, добавила она. «Если вдруг будет возможность запрета владений ОФЗ, распродажа из портфеля — это прежде всего будут убытки компаний, которые туда вложились, прежде всего тех же американских и иных компаний, которым придется по дешевке их распродавать. Я думаю, что российские участники финансового рынка с удовольствием в этом случае эти активы купят», — сказала глава ЦБ.

14 июня сенат США одобрил опубликованные американским конгрессом детали дополнительных экономических санкций, которые американские сенаторы предлагали ввести против России. Согласно тексту поправок, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки по предоставлению российским банкам финансирования дольше чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 30 дней.

«Такое ограничение говорит о том, что будет сложнее привлекать средства западных инвесторов, так как их срочность не сможет превышать 14 дней, — говорил РБК старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов.

В документе на сайте конгресса США также сообщается, что санкции могут коснуться и участия США в государственных долговых инструментах России — ОФЗ, евробонды и деривативы. В течение 180 дней Казначейство США и управление Национальной разведки должны подготовить доклад о последствиях, которые могут произойти в случае расширения санкций США на данные бумаги.

Заместитель генерального директора по инвестициям Национальной управляющей компании Андрей Вальехо-Роман считает, что, в случае если будет принят закон об ограничении возможности покупки долговых бумаг, это «повесит дамоклов меч над всеми западными приобретениями ОФЗ». «Если в июле закон вступит в силу в неизменном виде, то в ноябре-декабре мы, вероятно, увидим сокращение позиций со стороны иностранных игроков. Какой глубины будет коррекция, в данный момент оценить сложно», — добавил он.​

Российский бюджет на 2017 год предусматривает внешние заимст​вования на $7 млрд. В планах Минфина размещение евробондов на $3 млрд в июне, а также обмен $4 млрд старых выпусков евробондов после первичного размещения.