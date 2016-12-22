ЦБ снизил ключевую ставку до 9% годовых

Банк России в третий раз за год принял решение о смягчении денежно-кредитной политики. Накануне заседания эксперты, опрошенные РБК, не сомневались с снижении ставки, но открытым оставался вопрос степени решимости регулятора

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 16 июня, принял решение о снижении ключевой ставки на базисных пунктов - до % годовых, говорится в сообщении регулятора.

Это третье снижение ключевой ставки в этом году. Причем два предыдущих заседания подряд регулятор смягчал денежно-кредитную политику. Так, по итогам апрельского заседания он снизил ставку на 50 базисных пунктов, а мартовского - на 25 базисных пунктов.

Эксперты, опрошенные РБК, накануне заседания не сомневались, что и в июне ставка будет снижена. Консенсус-прогноз показывал, что ЦБ снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. При этом из 16 участников консенсуса 9 считали, что регулятор примет решение о снижении ставки до 9% годовых, а 7 - до 8,75% годовых. Регулятор также перед заседанием сделал нестандартное заявление, раскрыв основные параметры готовящегося обсуждения. В начале прошлой недели глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ на заседании совета директоров рассмотрит вопрос снижения ключевой ставки как на 25 базисных пунктов, так и на 50 базисных пунктов.

Согласно среднесуточным данным Росстата, годовая инфляция на 13 июня составила примерно 4,21%, увеличившись с 4,18% на 5 июня и 4,09% по итогам мая. Рост инфляции был индикатором того, что инфляция удаляется от таргета ЦБ в 4% на конец 2017 года.

Как это снизит ставки для населения?

По мнению ведущего аналитика Промсвязьбанка Романа Насонова, комментарии пресс-релиза ЦБ не дают оснований рассчитывать, что снижение ключевой ставки во втором полугодии будет происходить столь же активно, как и в последние четыре месяца. Вместе с тем эксперты разошлись в оценках того, насколько решение ЦБ по ставке в июне ускорит действия банков по ставкам. Так, Роман Насонов ожидает не только последующего за решением ЦБ снижения процентных ставок по депозитам и кредитам, но и уменьшения в этой связи склонности граждан к сбережениям и небольшому ускорению роста ВВП. "Ставки по кредитам и депозитам находятся в устойчивом нисходящем тренде, и мы ожидаем, что они продолжат снижаться и после заседания ЦБ. Величина снижения может быть сопоставима с изменением ключевой ставки, но этот процесс будет растянут по времени на несколько месяцев", - отметил он.

Вместе с тем главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа "Альфа-банка" Наталья Орлова считает, что банки уже опережающе снизили свои ставки. По ее мнению, до конца года как кредитные, так и депозитные ставки могут быть снижение лишь на 1 процентный пункт. При этом она ждет, что ключевая ставка на конец года будет снижена больше - до 7,5%.

Что будет с курсом?

Пятничное решение ЦБ по ставке и комментарии регулятора по итогам заседания не должны оказать сильного влияния на курс, считают эксперты. "Курс не реагирует даже на существенные колебания нефти, поэтому не думаю, что он вообще как-то отреагирует",- считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Константин Бушуев из «Открытие Брокер» также считает, что снижение ключевой ставки ожидаемо рынком и не вызовет всплесков. По его мнению, глобальные факторы сейчас более важны для курса, основной из них – возможный уход глобальных инвесторов из рисковых активов. В этой связи он не исключает падение курса долларов до уровней 62-63 рубля за доллар. "Между тем, к концу года мы ожидаем возврат курса в диапазон 55-58", - добавил он.