Российские рынки отреагировали на повышение ставки ФРС США падением

После решения ФРС США повысить базовую ставку российские фондовые индексы упали, но рубль пытается расти к доллару. Западные рынки откликнулись на ожидаемый шаг регулятора разнонаправленно

Московская биржа (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Торговая сессия на Московской бирже в четверг, 15 июня, началась с падения. К 14:20 мск индекс ММВБ опустился на 2,89%, до 1785,29 пункта, индекс РТС — на 3,56%, до 978,12 пункта. Динамика валютной пары доллар — рубль, тем не менее, изменилась незначительно: курс доллара вырос на 0,08%, до 57,48 руб. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в ходе торгов на Лондонской бирже ICE подешевели на 0,29%, до $46,86 за барр.

Американские фондовые индексы отреагировали на решение ФРС разнонаправленно. По итогам торгов в среду промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, до 21 374,56 пункта, достигнув очередного рекорда. Индекс S&P 500, напротив, опустился на 0,1%, составив 2437,92 пункта, а индикатор Nasdaq Composite уменьшился на 0,4%, до 6194,89 пункта.

По итогам двухдневного заседания 13–14 июня ФРС США приняла решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 п.п., до диапазона 1–1,25%. Это второе повышение ставки в 2017 году и третье за полгода.

По мнению опрошенных РБК экспертов, нынешнее повышение уже было заложено в рыночные цены. Вместе с тем эксперты указывают на несколько дополнительных факторов, которые спровоцировали реакцию российских рынков.

Во-первых, вчера был принят законопроект в сенате США, который позволяет расширить санкции в отношении России. «Подавляющее влияние на падение индексов Московской биржи оказало решение Сената США о расширении антироссийских санкций. Геополитические риски в настоящий момент являются ключевым фактором, оказывающим давление на рубль», — отметил он.

Во-вторых, негативным фактором стало падение цен на нефть. «До выхода данных API (Американского института нефти) по запасам в США нефть марки Brent торговалась примерно на уровне $48,4 за барр. Сегодня ее цена опустилась ниже $47», — говорит старший аналитик ИК «Атон» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев.

Эксперты отмечают, что несмотря на падение цен на нефть, рубль остается крепким. «После решения ФРС курс рубля по отношению к доллару скорректировался всего лишь на 40 коп.», — отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Рублевая цена на нефть опустилась ниже 2700 руб. за барр. Если она останется на этом уровне, доходная часть бюджета будет исполняться не так хорошо, как в первом квартале 2017 года, говорит он.

Причиной коррекции американских индексов стали акции компаний энергетического сектора, которые просели вследствие падения цен на нефть. Также сохранилась негативная динамика в технологическом секторе. «Повод непонятен, а причина в том, что компании были и все еще переоценены», — считает Денис Порывай.

Данные торговых операций с фьючерсами свидетельствуют​, что больше половины участников рынка не ожидают еще одного повышения ставки Федеральной резервной системы в этом году. «Они, по-видимому, не разделяют мнение ФРС относительно темпа восстановления американской экономики, учитывая внутриполитическую неопределенность в США», — отметил Порывай.