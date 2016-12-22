ФНС решила подключить банки к сбору «налога на Google»

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Налоговики ищут возможность контролировать выплату налогов зарубежными компаниями, оказывающими электронные услуги. Банкам предлагается стать налоговыми агентами. Однако сами банки считают, что не обладают достаточным инструментарием

Федеральная налоговая служба (ФНС) озаботилась сбором НДС с иностранных компаний, оказывающих электронные услуги физическим лицам в России. Как выяснил РБК, у службы появились планы сделать налоговыми агентами в этой области банки, то есть возложить на них функцию по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджет НДС за приобретенные на территории России услуги мобильной коммерции (например, при продаже онлайн-игр, программного обеспечения, антивирусов).

В минувшую пятницу, 12 мая, представители ФНС впервые обсудили эти вопросы с крупнейшими банками в ходе встречи в Ассоциации российских банков (АРБ), рассказали РБК ее участники. По словам одного из них, инициатором встречи была сама ФНС. Подтверждает это и представительность делегации ФНС: начальник межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №9 Евгений Тё и №7 Ольга Грибова, а также ряд их заместителей.

В обсуждении принимали участие около 40 банкиров, в том числе сотрудники банков ВТБ24, «Открытие», Альфа-банка, Россельхозбанка, рассказал собеседник, присутствовавший на встрече.

Проблема налоговой

С 1 января 2017 года в силу вступил так называемый закон о «налоге на Google» (244-ФЗ), согласно которому иностранные IT-компании должны платить НДС в размере 18% с продажи жителям России в интернете программного обеспечения, цифрового контента и иных электронных услуг. Предполагается, что в связи с его вступлением в силу иностранные компании, такие как Google, Facebook, Microsoft и др., создают в России посредников, которые встают на учет в налоговых органах. При этом на практике такая обязанность превращается скорее в добрую волю иностранных компаний, поскольку они оказывают услуги, не имея в России офисов и персонала. «В связи с этим у ФНС и возникают вопросы проверки полноты уплачиваемого НДС и механизма налогообложения: следует ли иностранной компании самостоятельно исчислять и уплачивать НДС, встав на учет, либо НДС подлежит перечислению налоговым агентом в случаях, когда цепочка поставки и денежных расчетов «не прямая» и продажи совершаются с помощью банка-эквайера или через различные электронные площадки», — говорит партнер Ernst & Young Ирина Быховская.

Сейчас на учет в России поставлено 111 иностранных IT-компаний, а по итогам первого квартала ФНС уже собрала c них около 2 млрд руб. налогов, получила 92 налоговые декларации, сообщила РБК пресс-служба ФНС. При этом оценок результатов начатой работы представитель пресс-службы ФНС не привел. Вероятно, ФНС недовольна результатами сбора «налога на Google», говорит старший юрист департамента налогового и юридического консультирования KPMG Андрей Грачев. «Есть проблема — насколько хорошо налоговая способна видеть детали расчетов по таким операциям, определять налоговых агентов», — говорит юрист.​

Опрошенные РБК участники рынка считают, что включение банков в число налоговых агентов по операциям электронной коммерции может увеличить объем собираемых налогов. По данным РАЭК и DataInsight, объем рынка электронной коммерции в 2016 году в России составил 1,238 трлн руб. Впрочем, уточнить долю зарубежных компаний сложно, говорят эксперты. В частности, это связано с тем, что согласно Налоговому кодексу у поставщика электронных услуг есть право на самостоятельное определение места осуществления деятельности.

Одновременно налоговая рассматривает также и возможность возложения функции налоговых агентов и на сотовых операторов. В обсуждении в АРБ принимали участие представители телекоммуникационных компаний — «Ростелекома», МТС, «МегаФона», «Т2Мобайл». По ее итогам представитель «МегаФона» заявил РБК: «Мобильные операторы не располагают достаточной информацией, чтобы выступать налоговыми агентами в отношении электронных услуг, поставляемых зарубежными компаниями российским покупателям-физлицам».

В «Ростелекоме» заявили, что компании эта тема не сильно касается. «​У нас есть, например, тарифный план «Игровой», для которого мы закупаем игровые опции у Wargaming. Но эта компания сама зарегистрировалась и платит налоги в России. ТВ и видеоконтент наша компания приобретает у российских юридических лиц, уполномоченных правообладателями на работу на территории России, поэтому здесь также нет предмета для «налога на Google», — сообщил представитель пресс-службы.

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МТС отказалась от комментариев. «Т2Мобайл» не ответил на запрос РБК.

Так как около 70% от общего объема электронных услуг покупается при помощи банковских карт, говорится в материалах ФНС, то у налоговиков и возникла идея сделать банки налоговыми агентами.

Банки сопротивляются

Как пояснил банкир, присутствовавший на встрече, ФНС считает, что банки могут быть налоговыми агентами, так как имеют информацию для того, чтобы идентифицировать услугу и ее получателя. Однако, как говорят опрошенные эксперты, для этого есть целый ряд препятствий.

Самое главное препятствие — это закон. «Банки не являются посредниками, участвующими в реализации товаров (работ, услуг), однако выполняют платежно-расчетную функцию. Соответственно, по духу закона банки не обязаны выступать налоговыми агентами по НДС при оказании электронных услуг иностранными компаниями в адрес физических лиц — резидентов РФ», — говорит Ирина Быховская.

Электронные услуги — это специфическая отрасль, и в банке не всегда понимают, какая услуга подпадает под «налог на Google», а какая нет, поясняет собеседник РБК, принимавший участие во встрече. «Помимо этого надо понять, приобрел ли клиент услугу, находясь в России, или нет», — поясняет собеседник.

Банкиры сходятся во мнении, что не смогут идентифицировать, за что заплатил клиент, рассказал один из участников встречи. «Банки каждой торговой точке присваивают код, но если она продает и товары, и услуги, то такой объект воспринимается банком как гипермаркет. Банки могут назвать только вид бизнеса и торговую точку», — поясняет собеседник РБК. Эксперты ссылаются и на положение Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому банки не имеют право вникать в такие детали транзакций.

Это только начало

По сведениям источников РБК, участвующих в обсуждениях, ФНС не намерена отступаться и продолжит обсуждения как с банками, так и с мобильными операторами и электронными площадками. В том, что касается банков, возможны изменения законодательства, которое наделит их функцией налоговых агентов, считают опрошенные эксперты. «Не исключено, что расширение инструментария у банков и подключение пока не облагаемого НДС сегмента к облагаемому НДС потоку позволило бы удвоить объем собираемых налогов в рамках «налога на Google», — заявила партнер Ernst & Young. Выходом может стать и расширение перечня раскрываемой иностранными компаниями информации о сделках, а также возложение на банки обязанности раскрывать больше информации по мобильной коммерции, что, безусловно, чревато повышением административного бремени для них и не обязательно приведет к повышению эффективности налогового контроля, заключает старший юрист КПМГ.