Китайская криптовалютная биржа BTCC заявила о прекращении торгов

Биржа криптовалют BTCChina Exchange объявила об остановке всех торгов после тщательного изучения запрета на первичное размещение токенов Народным банком Китая, изданного 4 сентября

Фото: btcworldnews.ru

Одна из ведущих криптовалютных бирж Китая BTCChina Exchange объявила о прекращении торгов с конца сентября.

«После тщательного изучения объявления, опубликованного Народным банком Китая 4 сентября, BTCChina Exchange объявляет об остановке всех торгов с 30 сентября», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter биржи.

В день, о котором говорится в сообщении BTCChina, Народный банк Китая объявил первичное размещение токенов криптовалют (ICO, Initial Coin Offering) незаконной операцией и заявил, что все проводимые ICO должны быть немедленно приостановлены. Китайский ЦБ также пообещал, что накажет тех, кто будет такие размещения проводить, несмотря на запрет, а также пригрозил штрафами тем, кто ICO уже провел.

Регулятор также подчеркнул, что токены не являются платежным инструментом и не имеют «правовых или денежных свойств» и юридического статуса денег.

Плюс к этому Народный банк Китая заявил, что будет работать над закрытием трейдинговых платформ, которые оперируют криптовалютами, и над удалением предназначенных для этого приложений для мобильных устройств со всех возможных площадок.

На фоне сообщений о закрытии биржи BTCChina курс биткоина, по данным coindesk, упал до нового четырехнедельного минимума $3413 за штуку, однако по данным на 17:40 мск его курс несколько вырос и составляет $3560. Аналитики указывают, что это не предел для обесценивания криптовалюты, и допускают, что курс биткоина может также опуститься до $3000.