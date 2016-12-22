Задорнов написал письмо сотрудникам ВТБ о целях своего ухода в «Открытие»

В письме сотрудникам ВТБ24 ​Михаил Задорнов объяснил переход в «Открытие» необходимостью обеспечить стабильность банковской системы. Оценивать ситуацию в санируемом банке топ-менеджер ВТБ намерен еще до официального перехода

Михаил Задорнов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

О планах возглавить правление банка «ФК Открытие» президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов сообщил в письме сотрудникам ВТБ24 (копия есть в распоряжении РБК). «Я принял предложение ЦБ РФ возглавить правление банка «ФК Открытие», — говорится в письме Задорнова. — Это произойдет после его докапитализации через Фонд консолидации банковского сектора и ухода временной администрации».

О переходе Михаила Задорнова в «ФК Открытие» в четверг, 14 сентября, объявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. «Хотя председатель правления будет назначен только в завершение работы временной администрации управляющей компании фонда консолидации банковского сектора, я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы клиенты и контрагенты банка имели большую определенность и большее понимание», — заметила Эльвира Набиуллина, добавив, что позицию председателя правления банка согласился занять бывший министр финансов Михаил Задорнов.

О санации банка «Открытие» и введении в кредитную организацию временной администрации ЦБ объявил 29 августа. В качестве основных причин этого первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин называл попытку кредитной организации приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Центробанка Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст».​



В письме сотрудникам Задорнов подчеркивает важность «апробирования нового механизма санации на самом, пожалуй, крупном из неустойчивых игроков российского банковского сектора» не только для ЦБ, но и для всей банковской системы, для всех клиентов группы «Открытие». Как отметил Михаил Задорнов, участие в этом проекте для него и для коллег «очень серьезный вызов, обусловленный не только масштабом проблем, тяжестью ситуации в финансовой группе «Открытие», но и необходимостью обеспечить стабильность и устойчивость всей банковской системы страны». Также, говорится в письме, это возможность «построения с сильным и понятным акционером в лице ЦБ крупной работающей финансовой группы, которая сможет консолидировать ряд игроков как на банковском, так и на страховом рынке».

Одновременно Михаил Задорнов рассказал в письме сотрудникам о планах работы в ВТБ24 до перехода в «ФК Открытие». «На этой неделе мы утвердили детальный план интеграции (ВТБ24 с ВТБ), вместе с коллегами я и дальше буду работать над подготовкой бизнес-плана объединенной розницы на 2018 год, прорабатывать ключевые вопросы объединения. Фактическое формирование правление «Открытия» произойдет только к концу года», — пишет он.

Оценивать ситуацию в «ФК Открытие» Михаил Задорнов планирует еще до официального начала работы в банке, сообщил он телеканалу РБК. «Прежде всего это изучение ситуации с активами, командой, клиентской базой, позициями на рынке, и, конечно, еще даже когда не вступлю в должность, — рассказал Задорнов. — Сейчас нельзя терять конец года для того, чтобы было понимание, как будет работать банк в следующем году». При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли он приглашать кого-то из команды ВТБ, Задорнов ответил, что сейчас рано об этом думать. «В любом случае для менеджеров группы ВТБ это дополнительная альтернатива, что всегда очень хорошо», — добавил Михаил Задорнов.

Без конфликта

В ВТБ уточнили, что на работу в «ФК Открытие» Михаил Задорнов перейдет в следующем году. «Михаил Задорнов с начала 2018 года переходит на работу в ФК «Открытие», — сообщили в пресс-службе ВТБ. — До этого момента он продолжит руководить банком ВТБ24, который в январе 2018 года присоединится к банку ВТБ». Комментировать интеграцию ВТБ и ВТБ24 в ВТБ не стали.

Выбор кандидатуры Михаила Задорнова для руководства банком «ФК Открытие» участники рынка считают логичным. «Я хорошо знаю Михаила Михайловича, уважаю его как специалиста, экономиста, банкира, он очень хороший, грамотный и сильный руководитель, у него блестящий послужной список, в том числе большой опыт интеграционных процессов. Наверное, поэтому он и выбран председателем правления», — говорит председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов.

По мнению предправления Альфа-банка, Задорнов — очень достойная кандидатура, чтобы возглавить «ФК Открытие». «Надеюсь, под его руководством в банке будет не такая рискованная политика,. как была раньше. Банк России называл факторы, которые привели к санации «Открытия», это в том числе и неудачная санация «Траста», и планы поглощения страховщика, и ряд других проблем. Предыдущий менеджмент решить эти вопросы не смог. Задачи в рамках дальнейшей работы банка стоят непростые, но я думаю, Михаил Михайлович с этим справится», — говорит Соколов.

Регулятор учел и опыт работы Михаила Задорнова в правительстве России, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Важным фактором в выборе именно Михаила Задорнова мог стать тот факт, что он был министром финансов, это значит, что ему понятна логика и бизнеса, и государства. Кроме того, Михаил Задорнов имеет опыт интеграционных процессов, в том числе и проблемных банков, ведь ВТБ24 был создан на базе Гута-банка», — отмечает аналитик.

Ситуацию, когда топ-менеджер банка, оставаясь на предыдущем месте работы, объявляет о планах перейти в другую организацию, эксперты называют уникальной. «Так же, как уникальна ситуация с самим банком «ФК Открытие», санируемым по новой схеме, — впервые менеджер заранее приглашается на пост руководителя санируемого банка», — отмечает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. По его мнению, с формальной точки зрения планы Михаила Задорнова о переходе на новое место работы не должны отражаться на его работе в текущей должности. «Если и возникают какие-то конфликты интересов, то и регулятор, и ВТБ, и «ФК Открытие» об этом знают, а значит, не видят рисков. После вхождения ЦБ в капитал «ФК Открытие» оба банка будут фактически принадлежать государству. После прекращения работы временной администрации главной задачей для «ФК Открытие» будет восстановление финансового состояния, а не конкурентные действия, поэтому до появления новых коммерческих собственников конфликт интересов маловероятен», — резюмировал он.