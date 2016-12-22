Набиуллина оценила влияние проблем «ФК Открытие» на финансовый сектор

Глава ЦБ назвала минимальным негативный эффект, который оказала на финансовый сектор санация «ФК Открытие». Оттока вкладов из других банков не происходит, а рост доходности облигаций не имеет системных рисков, сообщила она

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала минимальным влияние проблем «ФК Открытие» на финансовый сектор. Об этом она заявила на международном банковском форуме «Банки России — XXI век», организованном банковской ассоциацией «Россия», передает корреспондент РБК.

«Негативный эффект на финансовую систему оздоровления «Открытия» был минимальный, оттока из других банков не происходит, на 100–150 базисных пунктов наблюдается рост облигаций, что незначительно», — сказала она, отметив, что рынок акций практически не отреагировал на это событие.

«Открытие» — один из крупнейших банков в стране, и ситуация в нем отражается на многих банках, но не только на них, а на пенсионных фонах, страховых организациях, отметила Набиуллина. «При всех изъянах или сорванности бизнес-модели «Открытия» она может быть вылечена, починена и развиваться», — заявила она.

В числе главных причин, пошатнувших положение банка «ФК Открытие», глава ЦБ назвала слишком рисковую бизнес-модель, базирующуюся на постоянной экспансии. «Отмечу, что еще три года назад, до того как банк стал санатором банка «Траст», его положение примерно соответствовало положению многих других крупных банков. Санация «Траста» стала серьезным, сложным проектом, но если бы это был единственный такой сложный, рисковый проект в банке, то он, вероятно, смог бы провести его. Однако дальнейшая экспансия и большое количество других рисковых сделок сделали банк уязвимым к рискам и в конечном счете привели к столь серьезным проблемам, что Банк России должен был вмешаться в ситуацию», — отметила председатель ЦБ.

Среди других рисковых проектов она выделила также покупку «Росгосстраха» и приобретение еврооблигаций «Россия-2030». Набиуллина сообщила, что евробонды «Россия-2030» учитывались на балансе банка «ФК Открытие» по завышенной цене. «Эти бумаги стояли по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое состояние банка. Имело место определенное манипулирование рыночной ценой», — сказала она.

«Такие возможности [по манипулированию] у отдельных рыночных игроков остаются, проводя несколько сделок на бирже или показывая, что сделка рыночная», — отметила Эльвира Набиуллина.

При этом бизнес-просчеты в «Открытии», считает Набиуллина, привели к тому, что банк не мог далее самостоятельно сохранять финансовую устойчивость, и ЦБ был вынужден вмешаться.

«В конце августа мы приняли решение по восстановлению финансовой устойчивости «Открытия», впервые использовали механизм финансового оздоровления — прямое вхождение в капитал банка Фонда консолидации банковского сектора. Этот механизм [Фонда консолидации банковского сектора] позволяет нам решать проблемы даже в крупных банках, не создавая риски финансовой стабильности», — рассказала глава ЦБ.

По ее словам, сейчас можно констатировать, что негативный эффект от санации банка «Открытие» на финансовую систему — минимальный, оттока вкладов из других банков не происходит, наблюдается небольшой рост доходности облигаций на 100–150 б.п., но не имеет системных рисков, и рынок акций практически не отреагировал на это событие.

«Таким образом, перерастания проблемы одного крупного банка в системную проблему удалось избежать, но из этой истории необходимо делать выводы и менять политику таким образом, чтобы в будущем минимизировать вероятность повторения подобных случаев», — заключила Набиуллина.

​ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа. Она впервые прошла по новой схеме — путем вхождения в капитал банка подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В ЦБ тогда пояснили, что доля регулятора в капитале «Открытия» составит не менее 75%. При этом до 25% останется у предыдущих собственников. Однако это произойдет только в том случае, если временная администрация не выявит у банка отрицательного капитала.

