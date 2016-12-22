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Семь крупных пенсионных фондов начали подготовку к объединению
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Семь крупных пенсионных фондов начали подготовку к объединению
Финансы, 18:29
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Семь крупных пенсионных фондов начали подготовку к объединению
На пенсионном рынке готовится крупная сделка. В нее могут войти пенсионные активы ВТБ, группы «Россиум» и O1 Group. Оценку инициировал ВТБ, что может свидетельствовать о консолидации пенсионных активов в госструктурах, считают эксперты.
Фото: Олег Яковлев / РБК

О намерениях крупных игроков на рынке негосударственного пенсионного страхования свидетельствует информация на сайте банка ВТБ. 8 июня он разместил сообщение о заключении с консалтинговой компанией KPMG договора на оценку рыночной стоимости акций НПФ ВТБ, негосударственных пенсионных фондов бизнесменов Бориса Минца (НПФ «Будущее», «Телеком-союз», «Образование» и «Социальное развитие», — де-юре объединены в финансовую группу «Будущее» в составе холдинга O1 Group) и Романа Авдеева (НПФ «Согласие» и «ОПК», контролируются концерном «Россиум» и его управляющей компанией «МКБ-Капитал»). Результаты этой оценки могут быть использованы при принятии управленческих решений при приобретении банком доли в объединенном НПФ и ради составления отчетности по МСФО, говорится в документе ВТБ.

Стоимость работ — 11 млн руб., сроки оказания услуг — 40 дней с момента подписания договора.

В пресс-службе ВТБ ограничились таким комментарием: «ВТБ проводит оценку НПФ для анализа дальнейших возможностей клиентского обслуживания». Елена Жуковская — официальный представитель концерна «Россиум» — отказалась от комментариев. Представитель О1 Group Лидия Гречина сообщила, что группа не комментирует закупочную деятельность ВТБ.

Подробностей о том, в какой форме может происходить потенциальное объединение указанных НПФ, в закупочной документации ВТБ не приводится. Но даже намерения провести потенциальную сделку участники сочли значимыми для рынка. «Возможно, начинается консолидация пенсионных активов в госкомпаниях аналогично процессам, идущим в банковском секторе, где лидирующие позиции занимают госбанки», — говорит гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. По данным обзора банковского сектора ЦБ за май, на 1 июня на первую пятерку банков по активам (которая сформирована гос- и квазигосбанками) приходилось 55,5% активов всего банковского сектора. Отдельное внимание Лосев обратил на то, как именно будет проводиться оценка перечисленных фондов. По его мнению, привлечение консультанта такого уровня к оценке активов означает переход к здоровой консолидации отрасли: «Если ранее пенсионные активы оценивались сторонами сделки по собственным методикам, то сейчас этим занимается международная консалтинговая компания».

Какой может быть сумма сделки, предположить невозможно, не зная деталей. В целом, как указывает гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов, стоимость пенсионного фонда рассчитывается как сумма активов под управлением и собственных средств, взятая с определенным коэффициентом. «Его величина зависит от качества активов, их ликвидности, состояние портфеля пенсионных резервов и пр.», — поясняет он. Сейчас средний коэффициент на рынке — 10%, говорит Лосев. «В пенсионную систему нет новых пенсионных поступлений, кроме как по итогам переходной кампании и инвестиционного дохода. При этом фондам приходится содержать офисы, агентскую сеть, управлять рисками», — подчеркивает он.

Активы пенсионных фондов финансовой группы «Будущее» составляют 335 млрд руб, число клиент​ов достигает 5,2 млн человек, говорится на сайте компании. Активы фондов «ОПК» и «Согласие» составляют 75 млрд руб, а число клиентов - 1,2 млн человек.

Автор: Юлия Титова
Теги: сделка , ВТБ , НПФ , Борис Минц
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