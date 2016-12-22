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Белоруссия исключит российские рубли из резервов золота и валюты
Финансы, 12:02
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Белоруссия исключит российские рубли из резервов золота и валюты
Нацбанк Белоруссии будет использовать российские рубли для выплат по обязательствам страны, но из состава золотовалютных резервов их исключит. Регулятор объяснил это рекомендациями МВФ и практикой других центробанков
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

С 1 июля 2017 года Национальный банк Белоруссии (НББ) откажется от использования национальной методики расчета размера своих международных резервов, в рамках которой в состав резервных активов в иностранной валюте включались и активы в российских рублях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

С этого момента НББ будет использовать только стандарт Международного валютного фонда (МВФ), который не рассматривает российский рубль в качестве резервной валюты.

На 1 июня 2017 года объем золовалютных резервов НББ оценивался в $5,239 млрд по стандарту МВФ и в $5,604 млрд по национальному стандарту. При этом объем валютных активов по стандарту МВФ оценивался примерно в $2,347 млрд, а по национальному стандарту — в $2,5895 млрд.

Решение об отказе от национального стандарта в НББ объяснили необходимостью совершенствования правил управления золотовалютными резервами, а также использованием опыта, «полученного в ходе участия в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств».

В сообщении НББ особо отмечается, что активы в российских рублях останутся на балансе регулятора. Такие активы будут использоваться для «исполнения соответствующих обязательств Национального банка и Правительства Республики Беларусь» и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов.

В 2016 году, по данным НББ, доля российского рубля в экспортных доходах Белоруссии выросла до 40,1% (с 33,7% в 2015 году) на фоне снижения мировых цен на нефтепродукты. В то же время доля российского рубля в операциях с иностранной валютой на рынке Белоруссии выросла до 18,8% (с 16,3% в 2015 году).

С 1 ноября 2016 года НББ увеличил удельный вес российского рубля в корзине валют, используемой при расчете курса белорусского рубля с 40 до 50%. При этом доля доллара США была сохранена на уровне 30%, а доля евро снижена с 30 до 20%. Увеличение доли российского рублях объяснялось необходимостью «сближения удельного веса российского рубля в корзине иностранных валют и доли Российской Федерации во внешнеторговом обороте».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия , рубли , валюта
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