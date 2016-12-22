Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в России

Причиной эвакуации отделений и кол-центра банка стало сообщение о заложенном взрывном устройстве

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Все отделения Райффайзенбанка в России эвакуированы из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве; это 179 офисов и около 8 тыс. сотрудников. В сообщении банка отмечается, что сообщение о бомбе не содержало указаний на то, в каком именно подразделении банка она заложена.

«Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр», — говорится в сообщении банка.

В Райффайзенбанке заверили, что намерены завершить проверку офисов в кратчайшие сроки, но до тех пор отделения банка и кол-центр будут недоступны. В пресс-службе банка РБК сообщили, что проверка центрального офиса в Москве может быть завершена в ближайшие полчаса.

«Пока все эвакуации не закончились, это по всей России происходит. Мы оперативно работаем и делаем все возможное, чтобы завершить [проверку] максимально быстро», — сказали в пресс-службе.

Как рассказал РБК сотрудник одного из эвакуированных офисов банка, в кол-центр около 15:20 мск поступил звонок о том, что одно из отделений заминировано, после чего всех сотрудников вывели на улицу. Позднее, по словам собеседника, выяснилось, что в заблокированном отделении банка забыли уборщицу.

В банке в разговоре с РБК также сообщили, что считают преждевременным давать какие-либо оценки нанесенного при инциденте ущерба.

6 октября в Москве из-за звонков телефонных террористов было эвакуировано более 100 объектов и около 100 тыс. человек. Ложные звонки о минировании поступали в аэропорты, вокзалы, торговые центры и госучреждения.





Массовые атаки телефонных террористов по всей России начались в сентябре. 5 октября глава ФСБ Александр Бортников заявил, ​что установлены лица, причастные к организации волны ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. «Это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — сообщил Бортников. Общий ущерб от телефонного терроризма глава ФСБ оценил в 300 млн руб.