Банковская ассоциация «Россия» утвердила нового президента

На место президента банковской ассоциации «Россия» Анатолия Аксакова официально утвержден бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Объединение также утвердило новое название — Ассоциация банков России

Георгий Лунтовский (Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС)

Участники внеочередного собрания ассоциации «Россия» проголосовали за освобождение от должности ее президента Анатолия Аксакова и назначение в качестве нового главы ассоциации бывшего первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского. Как передает корреспондент РБК, организация получила новое название — Ассоциация банков России.



«Я хотел бы повторить слова Георгия Лунтовсокого: приходит время, когда надо перейти на другое место работы, когда человек засиживается. Очень важны сменяемость и ротация, свежая кровь, свежие идеи», — сказал Анатолий Аксаков. И уточнил, что от дел не отходит, так как собрание проголосовало за его избрание в качестве председателя совета ассоциации.



«Меня многое связывает с ассоциацией. Я действительно в свое время стоял у истока ее создания», — сказал Лунтовский.

Георгий Лунтовский ​1 сентября этого года по собственному желанию подал в отставку с поста первого зампреда ЦБ. Он курировал в Банке России организацию наличного денежного обращения, кадровую политику и другие темы.

О том, что ассоциацию «Россия» возглавит Лунтовский, 12 сентября по итогам заседания рабочей группы объединения заявил Анатолий Аксаков. Источники РБК в июле говорили, что после ухода из ЦБ Лунтовский может возглавить ассоциацию, которая стремительно усиливает в последние месяцы свои позиции: в нее уже начали входить покинувшие Ассоциацию российских банков (АРБ) лидеры рынка — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Открытие», Бинбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и Газпромбанк.

Крупнейшие банки, очевидно, не устроила система принятия решений в АРБ, говорит начальник отдела валидации рейтингового агенства «Эксперт РА» Станислав Волков. По его словам, принцип ассоциации «один банк — один голос», скорее всего, сохранится, однако появится ее совет, где будут жесткие критерии для входа, что расширит влияние крупных банков на принятие решений. «Кроме того, новый президент, будучи бывшим первым зампредом ЦБ, хорошо понимает логику принятия решений в Центробанке, поэтому крупные банки надеются, что с его приходом возрастет эффективность лоббистских усилий ассоциации», — заключает эксперт.

О своем желании выйти из АРБ крупнейшие банки сообщили в середине июля в совместном письме. Одной из причин демарша они назвали несогласие с политикой руководства АРБ. По словам подписавших документ банкиров, «необоснованная критика» действий ЦБ по очищению банковского рынка от недобросовестных участников мешает росту престижа всей банковской системы, доверию клиентов и развитию конкуренции на этом рынке.