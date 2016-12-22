Греф прокомментировал «превращение» дебетовых карт в овердрафтные

Герман Греф прокомментировал сообщения о том, что дебетовые карты клиентов стали овердрафтными. Глава Сбербанка назвал эту историю «старательно раскручиваемым фейком»

Герман Греф (Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф назвал «фейком от начала до конца» историю с якобы изменением статуса дебетовых карт клиентов банка на овердрафтный в мобильном приложении банка, сообщает корреспондент РБК. По его словам, это старательно раскручиваемый фейк, за которым не стоит никаких действий.

«Это фейк от начала до конца. Никто ничего не менял ни в наших электронных каналах. Невозможно поменять. Офердрафтная карта и дебетовая карта — это два разных продукта. Это то же самое, что поменять кредит на депозит. Это очевидный фейк, которые старательно раскручивался. Ничего не менялось ни в наших электронных каналах, ни в наших продуктах. Это 100% фейк ньюс», — сказал Греф.

«Просто кто-то увидел название «овердрафт» в «Сбербанке Онлайн». Но это название существовало и год назад, и месяц назад», — подчеркнул он. «А дальше технические объяснения — в каких-то ситуациях дебетовая карта может оказаться овердрафтной. И вот случаи, когда она оказывается, это когда возникает разрыв во времени в операциях — возникает так называемый технический овердрафт, который покрывается за счет банка», — объяснил Греф, заверив, что банк в этом случае не взимает никаких платежей с клиентов.

Клиенты Сбербанка в конце прошлой недели начали жаловаться на изменение условия обслуживания дебетовых карт в связи с тем, что «все дебетовые карты стали овердрафтными». Кредитная организация во вторник заявила, что изменение статуса дебетовых карт на овердрафтные — это «техническая необходимость». В мобильном приложении банка уточняется, что такая необходимость нужна для корректной работы с платежами и переводами. Кредитная организация также сообщила, что работает над исправлением этой ситуации.

В пресс-службе Сбербанка РБК также заверили, что никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. «Никакие кредиты по дебетовой карте невозможны, хотя она и может отображаться в «Сбербанке Онлайн» как овердрафтная. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами», — заявили в пресс-службе кредитной организации.