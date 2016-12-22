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Лондонский суд вывел активы Сергея Пугачева из «притворных» трастов
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Лондонский суд вывел активы Сергея Пугачева из «притворных» трастов
Финансы, 14:42
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Лондонский суд вывел активы Сергея Пугачева из «притворных» трастов
Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев, скрывавший активы в трастах, признан судом в Лондоне их бенефициаром. Прецедентное решение суда позволит АСВ взыскать с банкира дорогостоящую недвижимость в Англии, Франции, Швейцарии и США
Сергей Пугачев (Фото: John Shults / Reuters)

Высокий суд Лондона вынес решение по спору АСВ — конкурсного управляющего банкротящегося Межпромбанка (МПБ) — с его владельцем Сергеем Пугачевым, скрывающимся во Франции. О признании последнего бенефициаром новозеландских трастовсообщил портал The Lawyer.

«Смысл трастов был спрятать контроль над активами, сделать видимость… что они ему не принадлежали», — приводит портал слова судьи.

Таким образом, фактически трасты признаны мнимыми, реальным владельцем стоящих за ними активов — Сергей Пугачев, и АСВ как конкурсный управляющий Межпромбанка получает возможность обратить взыскание на эти активы, подтвердили РБК в Hogan Lovells — юридической компании, представляющей интересы АСВ. Это случится, если сегодняшнее решение первой инстанции по этому вопросу устоит при дальнейших разбирательствах, если таковые последуют.

Позиция АСВ изложена в пресс-релизе агентства. РБК ожидает комментариев Пугачева.

Как ранее сообщал РБК, судебные разбирательства ведутся в отношении пяти новозеландских трастов. В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, в десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также денежные средства на банковских счетах.

Информацию об активах, скрытых за трастами, АСВ получило в рамках разбирательств по аресту активов Пугачева в Высоком суде Лондона от доверенных лиц бизнесмена, а также в результате проведения обыска по приказу суда в помещениях, занимаемых Пугачевым и лицами из его окружения.

Сергей Пугачев формально не является бенефициаром трастов, более того, эти трасты — дискреционные, у которых нет конкретного бенефициара. Считалось, что такие структуры максимально защищают скрытые за ними активы.

Позиция АСВ строилась на том, что «условия договоров об учреждении трастов таковы, что Пугачев, по сути, сохранил полный контроль над их активами, в том числе в силу своего статуса «протектора трастов». В частности, английский суд ранее уже обязал раскрыть трасты и установил, что Пугачев бесплатно проживает в домах, принадлежащих трастам, а также зависит от доходов, поступающих от этих трастов для покрытия повседневных расходов.

Следующий шаг для АСВ — обратить взыскание на активы из новозелландских трастов, продать их и внести вырученные средства в конкурсную массу Межпромбанка для расчетов с кредиторами.

Банкротство Межпромбанка — одно из крупнейших банковских банкротств в новейшей российской истории. Хотя оно началось еще в конце 2010 года, на 1 сентября 2017 года банк оставался должен нескольким сотням кредиторов более 80 млрд руб.

Выигрыш АСВ — прецедент, имеющий большое значение: ранее бизнесмены, скрывающие активы за такими трастами, не признавались их бенефициарами, указывают юристы. Это знак всему бизнесу: возможностей выводить и скрывать активы становится и будет становиться все меньше.

«Решение — в пользу АСВ означает, что Пугачев лишится активов, переданных в траст», — говорит руководитель департамента правового консалтинга и налоговой практики КСК групп Дмитрий Водчиц. «Признание гражданина Пугачева бенефициаром мнимого траста позволит признать имущество такого траста его личной собственностью и обратить взыскание по его долгам на такое имущество и таким образом удовлетворить требования кредиторов. Но не стоит забывать что принятое решение по данному вопросу не является окончательным и может быть обжаловано», — указывает адвокат, управляющий партнер компании «Кочерин и Партнеры» Владислав Кочерин.​

Авторы: Светлана Дементьева, Анастасия Криворотова.
Теги: суд , Великобритания , АСВ , Сергей Пугачев
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