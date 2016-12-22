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Санкт-Петербург опередил Москву в рейтинге мировых финансовых столиц
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Санкт-Петербург опередил Москву в рейтинге мировых финансовых столиц
Финансы, 21:09
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Санкт-Петербург опередил Москву в рейтинге мировых финансовых столиц
Москва уступила Санкт-Петербургу в рейтинге мировых финансовых центров по версии ​Z/Yen Group и Института развития Китая. Санкт-Петербург расположился на 87-й строчке из 92, Москва — на 89-й
Санкт-Петербург (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Санкт-Петербург опередил Москву в ежегодном рэнкинге глобальных финансовых центров по версии лондонской консалтинговоый фирмы ​Z/Yen Group и Института развития Китая. Оба города при этом демонстрируют существенный рост по показателям в целом.

В текущей версии рейтинга Санкт Петербург расположился на 87-й строчке, показав рост на 38 пунктов в целом. Москва уступила ему две позиции и расположилась на 89-м месте, с ростом на 35 пунктов в целом по рейтингу. (Рост показателей в целом означает рост доверия к финансовому центру — РБК).

В предыдущем выпуске, опубликованном в марте, Санкт-Петербург уступал Москве всего одну позицию (86 место против 85-го), как и осенью 2016 года, когда Москва резко упала на 17 позиций в рейтинге и оказалась на 84 месте.

Быстрее, чем Москва и Санкт-Петербург росли за последние полгода только Вена (+45 пунктов, 42-е место), Афины (84-е место, +89 пунктов) и Рейкьявик (+48 пунктов, 91-я строка рейтинга). Британские Виргинские острова показали равный с Санкт-Петербургом рост (+38 пунктов, 37-е место в списке).

​Рейтинг ​Z/Yen Group и Института развития Китая составляется два раза в год, на основании оценки объективных показателей, которые отслеживают различные организации (от ООН до Всемирного банка), а также на основании анкет, на вопросы которых отвечают порядка 3 тыс. финансовых аналитиков по всему миру. Оценка проводится среди 92 городов по 1000-балльной шкале. Среди 102 критериев, по которым оцениваются финансовые центры, включены как бизнес-показатели (например, ставка налогообложения), так и такие сложные показатели, как «человеческий капитал» и «репутация».

Тенденция к росту характерна для всех восточноевропейских финансовых центров, а Кипру, Афинам, Санкт-Петербургу и Москве «удалось обратить вспять их недавнее падение», отмечают составители рейтинга.

Лидеры рейтинга

В первой пятерке ведущих финансовых центров есть небольшие изменения.

Лондон сохранил свое лидерство в качестве мирового финансового центра, несмотря на опасения, которые вызывает в финансовой среде непредсказуемые последствия Brexit. Британская столица также показала наименьшее падение в первой десятке рейтинга, потеряв всего два пункта в целом.

В то же время, например, Нью-Йорк, который сохранил за собой второе место в этом рейтинге, потерял 24 пункта в целом — «по видимому, из-за опасений, которые вызывает торговая политика США», отмечают составители рейтинга. Сингапур, который в предыдущем рейтинге был на третьем месте, в этот раз уступил свою позицию Гонконгу. Оба города показали падение — Сингапур на 11 пунктов, Гонконг — на 18). Замыкает пятерку лидеров Токио (минут 15 пунктов к предыдущему рейтингу).

Составители рейтинга также отмечают, что падение в рейтинге характерно для первой четверти списка в целом — 23 из 25 городов, разместившихся на первых строках рейтинга, показывают понижение в целом. Это означает «общее снижение доверия» к лидерам рейтинга. отмечают его авторы.

В 2013 году правительство России утвердило «дорожную карту» по превращению Москвы в международный финансовый центр. Одним из целевых показателей в этом документе было улучшение позиций в различных международных индексах, в том числе рейтинге Z/Yen Group/Long Finance. «Дорожная карта» устанавливала ориентиром попадание Москвы в топ-25 финансовых центров к 2015 году и в топ-15 к 2018 году.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Москва , Санкт-Петербург , рейтинг , финансовая столица
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