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Костин сообщил об удушении на Украине «бывшей мечты господина Порошенко»
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Костин сообщил об удушении на Украине «бывшей мечты господина Порошенко»
Политический кризис на Украине, 16:11
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Костин сообщил об удушении на Украине «бывшей мечты господина Порошенко»
По словам главы ВТБ, украинские власти мешают ему продать новым инвесторам ранее принадлежавший нынешнему президенту страны банк
Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Украинские власти мешают ВТБ продать свои активы на Украины, в том числе и VTB Bank, созданный на основе принадлежавшего до 2006 года нынешнему президенту страны Петру Порошенко банка «Мрия», заявил в интервью «РИА Новости» глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, вместо того чтобы дать инвесторам разрешение на покупку банка, власти предпочитают просто его «душить».

«Это бывший банк «Мрия», что означает «мечта». Сейчас власти делают все, чтобы удушить эту бывшую мечту господина Порошенко окончательно. По крайней мере два предыдущих покупателя, которые реально хотели купить, не получили разрешение Нацбанка», — сказал Костин.

Он пояснил, что ВТБ намерен постепенно сворачивать деятельность своей украинской «дочки» (ВТБ принадлежит свыше 99,99% в капитале VTB Bank), возвращая деньги вкладчикам.

«Если, конечно, вдруг изменится позиция украинского руководства и они по-честному начнут играть, то тогда, наверное, есть возможность продажи банка. Но сегодня я вижу просто чисто политические препятствия для этого», — посетовал Костин.

Глава ВТБ признался, что даже думал обратиться за помощью к Порошенко, с которым не общался с того момента, как тот стал президентом. Но затем решил, что это не поможет.

«Я думаю, что это бессмысленно. Потому что покупатели, которые общались с Петром Алексеевичем, приходят сначала очень радужные и говорят, что им разрешили купить банк, а потом почему-то на более низком уровне это запрещают», — сказал Костин.

В середине марта 2017 года Порошенко своим указом ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом, среди которых оказалась и «дочка» ВТБ. Подпавшим под санкции банкам запретили вывод средств за пределы страны и любые операции в пользу материнских банков.

Позднее зампред Нацбанка Украины Катерина Рожкова заявила, что перспектив развития на Украине у российских банков нет и они должны покинуть рынок.

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«Но, с другой стороны, мы как регулятор считаем, что выход с рынка должен быть цивилизованным. Никого кирпичами закладывать не надо. Пусть у банков будет возможность уйти с рынка спокойно и без паники», — отметила Рожкова.

ВТБ искал покупателей для своей «дочки» на Украине и до введения санкций, однако довести сделку до конца ему так и не удалось. В апреле 2017 года Костин заявил, что официальный Киев, который сначала сделал необходимым уход российских банков с Украины, теперь ставит «палки в колеса и в процессе ухода с рынка». Уже в мае того же года Костин сказал в интервью Financial Times, что нашел покупателей на украинский VTB Bank, однако его продажа была сорвана по вине киевского ЦБ, и теперь он «готов его списать».

«Чтобы закрыть его, а мы готовы это сделать, потребуется, наверное, еще год», — добавил он.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , ВТБ , Андрей Костин
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