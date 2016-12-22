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Аналитики назвали число потенциальных банкротов среди россиян
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Аналитики назвали число потенциальных банкротов среди россиян
Финансы, 13:31
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Аналитики назвали число потенциальных банкротов среди россиян
В России могут потенциально оказаться банкротами более 7 млн человек, подсчитали аналитики бюро кредитных историй ОКБ. Больше всего попасть под процедуру банкротства рискуют те, кто берет кредит наличными, указывают эксперты
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) проанализировали ​данные о 47 млн заемщиков с открытыми кредитными счетами, информация о которых хранится в базе бюро, и подсчитали, какое число заемщиков потенциально могут оказаться банкротами.

Согласно данным ОКБ, сейчас потенциально воспользоваться правом банкротства для облегчения своего финансового положения могут 7,1 млн человек, которые не платят по кредитам более 90 дней.

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Под определение потенциальных банкротов также попадают те россияне, у которых есть долг более 500 тыс. руб. и просрочка платежа в 90 или более дней хотя бы одному кредиту. На конец I полугодия 2017 года под это определение попадали около 660 тыс. человек — примерно 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами.

Таким образом, общее число потенциальных банкротов в России по данным Объединенного кредитного бюро приближается к 8 млн человек. Больше всего (21%) среди них — заемщиков с двумя кредитами. 19% потенциальных банкротов — заемщики с тремя кредитами, и 16% — с одним.

Чем выше число открытых у заемщика кредитов, тем выше вероятность, что он может обанкротиться, указывают эксперты. Например, число тех, кто рискует стать банкротом с одним открытым кредитом, составляет 0,4%. И если в среднем владелец одного кредита должен банку примерно 93 тыс. руб., то потенциальный банкрот должен финансовым учреждениями гораздо больше — в среднем 1,4 млн. руб. Те, кто набрали 10 и более кредитов, в среднем должны 3,9 млн рублей. Шансы попасть в эту категорию для таких людей достигают уж 33%.

Аналитики также составили рейтинг банковских продуктов, пользователи которых чаще всего рискуют оказаться банкротами.

Чаще всего (76% случаев) таким продуктом выступает кредит наличными со средним остатком долга около 754 тыс. руб. На втором месте (10,2%) — автокредиты со средней задолженностью в 981 тыс. руб. На третьем месте — ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 млн. руб., которые переходят в категорию потенциальных банкротств в 5,8% случаев. На кредитные карты приходится 5,0% потенциальных банкротств, средний размер долга в этом случае составляет 697 тыс. руб.

Объединенное кредитное бюро — одно из трех крупнейших кредитных бюро России. Его акционерами являются ОАО «Сбербанк России», оператор кредитных бюро Experian и ЗАО «Интерфакс».

По данным на 1 сентября 2017 в базе данных ОКБ хранится 285 млн кредитных историй, относящихся более к чем 79 млн. заемщиков. Услугами бюро пользуются кредитные организации, МФО, страховые компании и операторы связи.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Россия , банкротство , заемщики , кредиты
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