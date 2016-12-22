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Руководители ЦБ лично попросили клиентов «Открытия» не выводить деньги
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Руководители ЦБ лично попросили клиентов «Открытия» не выводить деньги
Санация «Открытия» и Бинбанка, 08:26
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Руководители ЦБ лично попросили клиентов «Открытия» не выводить деньги
Представители Банка России лично убеждают крупных клиентов «ФК Открытие» не отказываться от ее услуг и вернуть деньги на счета. Эксперты увидели в этом признаки нарушения закона о конкуренции
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Центробанк активно участвует в переговорах с крупными клиентами «ФК Открытие», с тем чтобы убедить их не забирать деньги со счетов в банке, а также вернуть то, что уже было выведено, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. В ход идут телефонные переговоры, письма с обещаниями и разъяснениями и встречи в Центробанке, рассказали собеседники издания.

По словам источников, этим занимаются зампред ЦБ Василий Поздышев и замруководителя временной администрации Анна Орленко. Крупных клиентов обзванивает лично Поздышев и в ходе разговоров просит вернуть отозванные из банка деньги или не забирать те, что еще находятся на счетах, рассказали источники.

Эту информацию «Ведомостям» подтвердил и представитель Центробанка. «Представители Банка России обращались к крупнейшим клиентам «Открытия» вскоре после ввода в банк временной администрации посредством телефонных звонков, писем и в отдельных случаях (по просьбам клиентов) встреч в ЦБ», — приводит издание его слова.

Управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев заявил, что эти усилия уже принесли определенные результаты. «В сегменте юрлиц нам удалось более чем в три раза замедлить отток. Это произошло как за счет восстановления сотрудничества с действующими клиентами, так и за счет возврата ушедших», — рассказал он.

В письмах, которые получили некоторые крупные клиенты «ФК Открытие», ЦБ обещал «обеспечить устойчивость» банка и «способствовать его дальнейшему развитию», при этом регулятор гарантировал непрерывность деятельности организации, рассказал один из клиентов банка. В письмах была просьба «рассмотреть возможность продолжения сотрудничества с банком и размещения временно свободных денежных средств в рамках соглашения об установлении и поддержании неснижаемого остатка».

Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко увидел в действиях ЦБ признаки нарушения конкуренции, поскольку представитель регулятора оказался, по его мнению, в роли агента банка. «Действия руководителей ЦБ также вызывают вопросы с точки зрения закона о защите конкуренции: получается, что регулятор продвигает интересы одного из участников рынка», — цитирует издание партнера Tertychny Agabalyan Ивана Тертычного. Он считает, что по закону основная функция ЦБ и временной администрации в установлении реального положения вещей в банке.

В то же время член совета директоров компании «Сафмар Финансовые Инвестиции» Олег Вьюгин заявил, что ЦБ, став владельцем банка, вправе давать клиентам гарантии сохранности средств.
Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Банк России , «Открытие» , клиенты
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