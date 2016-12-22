Иностранные инвесторы вновь заинтересовались рублевыми евробондами

После четырехлетней паузы российские компании активизировались в привлечении средств от нерезидентов на рынке рублевых еврооблигаций. Возрождению спроса иностранцев на российский корпоративный долг, оформленный по международному праву в рублях, способствует снижение волатильности национальной валюты, отмечают эксперты

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Об активизации спроса со стороны иностранных инвесторов на корпоративные рублевые еврооблигации после четырехлетнего перерыва — с 2013 года — РБК рассказали несколько инвестбанкиров. По их словам, как следствие, возросло и предложение соответствующих бумаг со стороны российских компаний-эмитентов.

«В настоящее время мы отмечаем особую активность на рынке долгового капитала, где в том числе возрождаются отдельные инструменты. Если последние несколько лет российские компании делали евробонды (в основном в долларах) и рублевые биржевые облигации, то теперь возвращаются рублевые евробонды. Инструмент в этом году получает новую жизнь», — сообщила РБК Елена Титова, возглавляющая бизнес UBS в России и СНГ. «Миллиардные фонды смотрят на развивающиеся рынки, на долговые инструменты, в том числе и на рублевые евробонды», — добавила она.

«Общая стабильность и выход компаний из кризисного состояния при сохранении относительно высоких рублевых ставок будут привлекать иностранцев к покупкам качественного корпоративного долга в рублях», — соглашается и исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков.

Возрождение тренда на интерес со стороны иностранных инвесторов к рублевым евробондам подтверждают три сделки последних месяцев: в апреле ретейлер X5 разместил трехлетние евробонды объемом 15 млрд руб. под 9,25% годовых, в марте РЖД привлекли через этот инструмент 15 млрд руб. под 8,99% на семь лет, Альфа-банк в феврале разместил рублевые евробонды в объеме 10 млрд руб. под 9,25% годовых на пять лет. Первый сигнал прозвучал в сентябре 2016 года, когда РЖД разместили соответствующие бумаги на 15 млрд руб. под 9,2% годовых сроком на семь лет. В тот период это была единичная сделка, теперь, по словам банкиров, процесс набирает обороты.

​Новый долг

Опрошенные РБК эксперты ожидают еще несколько выпусков рублевых евробондов до конца года. «Выпуски рублевых евробондов в этом году точно будут», — соглашается управляющий директор «БКС Глобал Маркетс» Алексей Куприянов. По его мнению, эмитентами станут высококачественные заемщики из числа корпораций и банков. Размещения будут проводить крупные компании с рейтингом от BB- по международной шкале, работающие на внутреннем рынке и нуждающиеся в привлечении рублевых займов. О своих планах разместить рублевые евробонды осенью уже объявляла недавно «РусГидро» — на 10–15 млрд руб. для замещения текущей задолженности.

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Александр Булгаков добавляет, что ряд компаний с рублевой выручкой готов к таким размещениям также и для диверсификации базы инвесторов. ​Объемы размещений, конечно, будут меньше, чем на рынке долларовых облигаций, но могут быть и крупные сделки объемом $300–500 млн в рублевом эквиваленте, считает Елена Титова.

Курсовой фактор

Ключевую роль в охлаждении инвесторов к покупке рублевых евробондов российских компаний сыграла усилившаяся после 2013 года волатильность рубля. Она резко возросла в 2014–2015 годах, напоминает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. Сейчас, когда мы наблюдаем стабильность рубля даже в условиях значительного падения цен на нефть, инвестиции в рублевые активы, в том числе евробонды в российской валюте, снова привлекательны, отмечает он. «Наблюдающееся снижение волатильности рубля привлекает иностранных инвесторов», — соглашается директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Антон Кирюхин.

Эксперты указывают, что в последние полгода волатильность курса рубля снизилась до такого уровня, что иностранцам стало комфортно: их привлекает динамика рубля, который значительно укрепился в течение этого года (по данным Московской биржи, российская валюта выросла с отметки 60,9 руб. за доллар на 1 января 2017 года до 56,85 руб. за доллар на 8 июня) и показывал относительную стабильность в течение большей части года (колебания курса рубля в 2017 году — 5,58 руб., за тот же период 2016 года — 23,31 руб.).

Прогноз дальнейшего развития событий — позитивный. «Об этом говорит тот факт, что последние несколько недель обменный курс и вовсе не выходил за уровни 57–58. За исключением пробития верхнего уровня несколько недель назад, которое произошло вследствие резкого снижения цен на нефть», — отмечает Лисоволик.

Александр Булгаков отмечает, что росту привлекательности инструмента способствует и общая экономическая стабильность.

Сопутствующие риски

Для эмитентов рублевых еврооблигаций их выпуск не сопряжен с валютным риском в отличие от выпуска евробондов в валюте. «Компания получает выручку в рублях и выпускает долговые обязательства в рублях», — поясняет Лисоволик.

Однако выпускать рублевые евробонды резонно только в том случае, если эмитент ориентируется на достаточно большой объем выпуска, который не может быть обеспечен только российскими инвесторами, отмечают банкиры. Ведь по сравнению с размещением на внутреннем рынке еврооблигации в рублях несут за собой достаточно большие накладные расходы — как правило, они выше примерно в 20 раз, чем при внутреннем размещении, подсчитал Антон Кирюхин.

Российский спрос на такие бумаги действительно ограничен. Например, таких инвесторов, как НПФ, Центробанк ограничивает в инвестициях в бумаги иностранных эмитентов. Дело в том, что хотя бенефициарным получателем денег от размещения выступает российская компания, де-юре размещение проводится через SPV — специально созданные по зарубежному праву компании для эмиссии еврооблигаций. «НПФ может покупать евробонды, но, если покупать эти бумаги в пенсионные накопления, должна быть еще и гарантия российского эмитента, а если покупать в резервы — достаточно высокие требования по рейтингу SPV», — говорит член совета директоров НПФ «Согласие» Андрей Неверов.

Ярослав Лисоволик напоминает и о конъюнктурных рисках — уже для инвесторов (снижение цен на нефть, резкий отток капитала, что может ослабить рубль и снизить отдачу от инвестиций в такие бумаги), не говоря о сохраняющихся политических и геополитических факторах, которые могут повлиять на динамику цен на рублевые еврооблигации.