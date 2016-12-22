Кудрин рассказал о возникшем у него вопросе по санации «Открытия»

Механизм санации «ФК «Открытие» законный и правильный, но к эмиссии есть вопросы, сказал РБК Алексей Кудрин

Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Решение Банка России о санации «ФК «Открытие» было неизбежным и правильным, других вариантов быть не могло, но есть вопрос об эмиссии в интересах этого банка. Об этом в рамах Московского финансового форума заявил председатель совета Центра стратегических разработок, экс-глава Минфина Алексей Кудрин.

«Я согласен, что есть вопрос о том, насколько Центральный банк в рамках такой законной процедуры должен проводить эмиссию в интересах спасения [«Открытия»]. Очевидно, здесь есть вопросы», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос РБК.

Бывший министр финансов пояснил, что увеличение капитализации банка это фискальная операция, а такие операции должны производиться не ЦБ, а фискальными органами и правительством страны.

«Вот в чем я вижу некоторое противоречие законно действующего механизма», - отметил Кудрин.

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа 2017 года, при этом стало известно, что оздоровление впервые будет проводиться по новой схеме - путем вхождения в капитал банка подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В ЦБ тогда пояснили, что доля регулятора в капитале «Открытия» составит не менее 75%. До 25% останутся у предыдущих собственников, но только в том случае, если временная администрация не выявит у банка отрицательный капитал.

Ранее использовавшаяся схема санации — через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — была кредитной. Деньги вливались не в капитал банка напрямую регулятором, а предоставлялись банку-санатору в виде кредита через посредника в лице АСВ.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал решение ЦБ о санации «Открытия» «убийством» банковской системы, тогда как глава Сбербанка Герман Греф заявил, что видит в использовании схемы с ФКБС «хороший знак».