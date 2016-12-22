Захватившего заложников в московском банке бизнесмена посадили на 12 лет

Суд признал Арама Петросяна, угрожавшего взорвать отделение Ситибанка, виновным в терроризме, несмотря на то что его «бомба» оказалась муляжом

Арам Петросян (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Московский окружной военный суд приговорил Арама Петросяна, захватившего 24 августа 2016 года отделение Ситибанка на Большой Никитской улице Москвы, к 12 годам лишения свободы.

Бизнесмен признан виновным в терроризме и захвате заложников и будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс». При этом отсчет срока лишения свободы начнется с 24 августа 2016 августа, так как суд зачел в него время содержания под стражей.

В качестве дополнительного наказания суд запретил Петросяну в течение года после выхода из колонии покидать Московскую область и менять место жительство. Кроме того, Петросян должен будет выплатить по гражданскому иску потерпевшего 50 тыс. руб.

«Мы обязательно обжалуем приговор Московского окружного военного суда», — сказал «Интерфаксу» адвокат Петросяна Александр Карабанов.

При захвате отделения Ситибанка, в котором находились сотрудники банка, Петросян использовал не настоящее взрывное устройство, а муляж бомбы в виде коробки с проводами, обмотанной скотчем, и вскоре сдался полиции.

Никто из заложников не пострадал, и источник «РИА Новости» в правоохранительных органах даже говорил, что Петросян может избежать уголовной ответственности,​ поскольку добровольно отпустил людей и сдался полиции. Тем не менее позднее Петросяну были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 206 (захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия) и по ч. 1 ст. 205 (угроза совершения взрыва в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений) Уголовного кодекса, а в ходе суда обвинение просило приговорить его к 13 годам лишения свободы.

Сам Петросян объяснял свои действия желанием привлечь внимание властей и общества к проблеме банкротства. В своем обращении к президенту России Владимиру Путину он потребовал «признать на государственном уровне понятие банкротства болезнью» и создать институт, который эти проблемы решит.

«Я не террорист, я солдат президента. Я хочу получить наказание, соразмерное моему преступлению. Я раскаиваюсь», — говорил позднее Петросян.