Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,54 56,97 EUR Нал. 68,70 68,02 USD Бирж. 57,08 -0,27 EUR Бирж. 68,20 -0,22 USD ЦБ. 57,34 -0,51 EUR ЦБ. 68,42 -0,36 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2018,58 +0,20% РТС 1114,08 +0,67% Brent 54,59 +0,78% DJIA 21807,64 +0,25% Nasdaq 6393,31 +0,28% FTSE 7355,42 +0,02%
Захватившего заложников в московском банке бизнесмена посадили на 12 лет
Лента новостей
КНДР назвала США преследующим «гнусную цель войны» «наглым разбойником» 11:21, Политика Улюкаев призвал бояться «данайцев, приносящих колбайцев» 11:18, Общество Роджер Федерер впервые в сезоне проиграл на турнире «Большого шлема» 11:11, Спорт Захватившего заложников в московском банке бизнесмена посадили на 12 лет 11:00, Финансы Дворкович оказался в списке свидетелей на процессе по делу Улюкаева 10:59, Бизнес Минздрав прокомментировал нормативы времени ожидания приема у врача 10:55, Общество Адвокат заявила о нарушениях при экспертизе разговора Улюкаева и Сечина 10:50, Политика Путин заявил о готовности сотрудничать с США в исследовании космоса 10:43, Политика Путин предположил влияние «плохой компании» на Тиллерсона в Вашингтоне 10:39, Политика Умеете ли вы генерировать бизнес-идеи 10:35, РБК и Билайн СКР заочно арестовал трех россиян из «Правого сектора» 10:33, Общество Российско-японский фонд инвестирует в «Р-Фарм» Алексея Репика 10:31, Бизнес Путин анонсировал урегулирование спора с ExxonMobil 10:29, Бизнес Президент Южной Кореи намерен добиться более близких отношений с Россией 10:28, Политика Ученые рассказали о последствиях самой мощной за 12 лет вспышки на Солнце 10:07, Общество В Сирии заявили об авиаударе со стороны Израиля 09:58, Политика Путин сообщил о «предметном изучении» строительства моста на Сахалин 09:58, Политика НАК сообщил о еще одном убитом в Северной Осетии боевике 09:58, Общество Путин заявил о замеченном Москвой желании США «разрядить» ситуацию с КНДР 09:53, Политика Третий день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция 09:31, Общество Путин исключил военный сценарий на Корейском полуострове 09:28, Политика Абэ предложил устроить поединки с участием Путина и президента Монголии 09:22, Политика Как проверить лояльность своего работодателя 09:11, Партнерский материал Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор 09:04, Политика Орешкин указал на слабую сторону криптовалют 09:04, Финансы Путин и глава Южной Кореи договорились создать «форум сотрудничества» 09:03, Политика Путин заявил о 10-летней льготе по уплате страхвзносов для резидентов ТОР 08:45, Экономика Греф заявил о самоочищении банковской системы России 08:38, Финансы
Захватившего заложников в московском банке бизнесмена посадили на 12 лет
Финансы, 11:00
0
Захватившего заложников в московском банке бизнесмена посадили на 12 лет
Суд признал Арама Петросяна, угрожавшего взорвать отделение Ситибанка, виновным в терроризме, несмотря на то что его «бомба» оказалась муляжом
Арам Петросян (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Московский окружной военный суд приговорил Арама Петросяна, захватившего 24 августа 2016 года отделение Ситибанка на Большой Никитской улице Москвы, к 12 годам лишения свободы.

Бизнесмен признан виновным в терроризме и захвате заложников и будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс». При этом отсчет срока лишения свободы начнется с 24 августа 2016 августа, так как суд зачел в него время содержания под стражей.

В качестве дополнительного наказания суд запретил Петросяну в течение года после выхода из колонии покидать Московскую область и менять место жительство. Кроме того, Петросян должен будет выплатить по гражданскому иску потерпевшего 50 тыс. руб.

«Мы обязательно обжалуем приговор Московского окружного военного суда», — сказал «Интерфаксу» адвокат Петросяна Александр Карабанов.

При захвате отделения Ситибанка, в котором находились сотрудники банка, Петросян использовал не настоящее взрывное устройство, а муляж бомбы в виде коробки с проводами, обмотанной скотчем, и вскоре сдался полиции.

Никто из заложников не пострадал, и источник «РИА Новости» в правоохранительных органах даже говорил, что Петросян может избежать уголовной ответственности,​ поскольку добровольно отпустил людей и сдался полиции. Тем не менее позднее Петросяну были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 206 (захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия) и по ч. 1 ст. 205 (угроза совершения взрыва в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений) Уголовного кодекса, а в ходе суда обвинение просило приговорить его к 13 годам лишения свободы.

Сам Петросян объяснял свои действия желанием привлечь внимание властей и общества к проблеме банкротства. В своем обращении к президенту России Владимиру Путину он потребовал «признать на государственном уровне понятие банкротства болезнью» и создать институт, который эти проблемы решит.

«Я не террорист, я солдат президента. Я хочу получить наказание, соразмерное моему преступлению. Я раскаиваюсь», — говорил позднее Петросян.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: захват заложников , захват банка , Арам Петросян
Главное
Путин анонсировал урегулирование спора с ExxonMobil Бизнес
Материалы по теме
Захватывавший заложников в банке бизнесмен назвался «солдатом президента» Общество
Захватывающее банкротство: кто и зачем взял заложников в офисе Ситибанка Общество
Неизвестный с коробкой на шее пригрозил взорвать банк в центре Москвы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку