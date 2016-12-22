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Экс-топ-менеджеры банка «ФК Открытие» создали коллекторский бизнес
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Экс-топ-менеджеры банка «ФК Открытие» создали коллекторский бизнес
Финансы, 21:30
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Экс-топ-менеджеры банка «ФК Открытие» создали коллекторский бизнес
Как выяснил РБК, бывшие топ-менеджеры банка «ФК Открытие» Алексей Гонус и Игорь Дуда совместно с инвесткомпанией «Тринфико» занялись коллекторским бизнесом. В последнее время на этом рынке новые игроки появляются нечасто
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

О том, что бывшие топ-менеджеры недавно санированного банка «ФК Открытие» Алексей Гонус и Игорь Дуда после банковского занялись коллекторским бизнесом, РБК рассказали несколько источников на банковском рынке. «Они партнеры», — рассказал один из источников РБК. «У Дуды — топ-менеджерские функции, Гонус — один из совладельцев», — уточнил другой собеседник РБК.

Эта информация подтверждается данными в базе «СПАРК-Интерфакса». Согласно информации в ней, Алексей Гонус владеет 50% ООО «Агентство кредитных решений» (АКР), учрежденного в июле 2017 года. Еще 24% компании принадлежит ООО «Тринфико Эдвайзерс» — консалтинговому подразделению группы «Тринфико», а 26% — непосредственно главе совета директоров «Тринфико» Олегу Белаю. Гендиректором компании, по данным СПАРК, выступает Игорь Дуда. Основным видом деятельности компании в СПАРК значится «деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации».

Несмотря на то что компания официально зарегистрирована, ее собственники и руководство не стали раскрывать причины интереса к коллекторской деятельности и детали своего нового бизнеса. Алексей Гонус и Игорь Дуда отказались подробно комментировать проект, порекомендовав вернуться к этой теме ближе к концу осени. В «Тринфико» также не стали давать развернутые комментарии. «В настоящий момент мы не готовы комментировать данную тему, так как считаем это преждевременным», — сообщил директор по маркетингу и коммуникациям «Тринфико» Анатолий Мешков. «Мы сейчас находимся на стадии расчетов бизнес-плана, — сообщил РБК один из топ-менеджеров «Тринфико». — Нам интересна эта ниша, мы выступаем скорее как инвесторы».

Игорь Дуда (Фото: Антон Тушин / ТАСС)

По информации собеседников РБК в компании, в планах АКР работа с крупными розничными кредитами, включая ипотеку, причем необязательно просроченными; это может быть деятельность по обслуживанию задолженности (общение с заемщиками, контроль за поступлениями по кредитам и пр.).

Алексей Гонус и Игорь Дуда до прихода на коллекторский рынок сделали карьеру в банковском секторе. Оба они долго работали в правлении Собинбанка, оба занимали должности первых заместителей председателя правления, курируя корпоративный и розничный бизнес соответственно. После санации Собинбанка Газэнергопромбанком в 2009 году оба менеджера в 2010 году перешли на работу в правление банка «Открытие» (на тот момент назывался именно так, впоследствии был переименован в банк «ФК Открытие») на позиции зампредов с тем же функционалом. Алексей Гонус с февраля по август 2013 года занимал должность председателя правления банка, с мая 2013-го по июнь 2014 года входил в совет директоров банка «Открытие». С августа 2015 года по сентябрь 2016-го входил в правление банка «Уралсиб». Игорь Дуда покинул «Открытие» летом 2012 года.

Группа «Тринфико», по информации на ее сайте, занимается доверительным управлением активами, управлением ЗПИФами, управлением недвижимостью, инвестиционно-банковским обслуживанием, а также оказывает брокерские и депозитарные услуги. Объем активов под управлением — 132 млрд руб. Управляет средствами НПФ «Благосостояние». По информации компании, среди ее клиентов другие НПФ, Агентство по страхованию вкладов, Пенсионный фонд России и пр.

По информации источников РБК, близких к учредителям нового игрока на коллекторском рынке, АКР планирует заниматься сопровождением портфелей просроченной задолженности, выкупая ее у банков. «Речь может идти о крупных розничных кредитах, включая ипотечные ссуды, причем необязательно плохие», — говорит собеседник РБК.

Спрос на услуги коллекторов есть. Так, в июле тот же банк «ФК Открытие» объявил тендер по продаже портфеля задолженности по кредитным договорам физлиц на сумму почти 35 млрд руб., сообщал «Коммерсантъ». Выставленный на продажу «Открытием» портфель содержал около 79 тыс. контрактов и разбит на 114 лотов. Участники рынка комментировали изданию, что это крупнейший тендер в этом году. Информация о тендере была размещена на сайте банка 27 июля, однако сейчас запись удалена. По информации РБК от участников коллекторского рынка, тендер еще не завершен.

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Участники рынка отмечают, что выход новых игроков на российский коллекторский рынок в последнее время нечастое явление. «Новых заметных игроков давно не появлялось, — говорит вице-президент НАПКА Наталья Докучаева. — Желающих вкладывать средства мало — скорее компании уходят с рынка, регулирование на котором ужесточается, а маржа снижается».

«Учитывая, что один из учредителей — «Тринфико», если этот бизнес построен по принципу, когда инвесткомпания фондирует работу операционной компании, это интересный вариант, который распространен за рубежом: такой подход дает гарантированное финансирование», — считает замдиректора агентства ГК «Финансовые услуги» Григорий Галицких.

Партнерство экс-банковских менеджеров и инвесткомпании может дать определенную синергию, считают участники коллекторского рынка. «Банковские менеджеры достаточно часто становятся участниками коллекторских бюро, их связи на финансовом рынке могут стать преимуществом при покупке интересного портфеля, — считает гендиректор коллекторской компании EOS в России Антон Дмитраков. — Для инвесткомпании, в свою очередь, коллекторский бизнес может быть одним из вариантов диверсификации портфеля с высокой маржой и высоким, но управляемым риском».

«Появление новых участников говорит о возвращающемся инвестиционном интересе и новых возможностях развития», — считает президент информационно-аналитического агентства «Финкарта» Александр Морозов.

Автор: Елена Пашутинская.
Теги: санация , банк , коллекторы , «Открытие Холдинг»
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