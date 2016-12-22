Банк «Глобэкс» сменил ключевого топ-менеджера

Санируемый ВЭБом банк «Глобэкс» продолжает кадровые перестановки. Вслед за сменой главы банка сменился и куратор ключевого — корпоративного — бизнеса. Его возглавила Оксана Панченко, долгие годы работавшая в Райффайзенбанке

Оксана Панченко (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

О том, что смена ключевых кадров в банке «Глобэкс» продолжается​ и вслед за назначением нового главы банка меняется и топ-менеджер, курирующий ключевой для «Глобэкса» корпоративный бизнес, РБК рассказали источники, близкие к банку.

По их словам, новым куратором корпоративного бизнеса «Глобэкса» станет Оксана Панченко, долгие годы работавшая в этом сегменте в Райффайзенбанке, она войдет в правление банка «Глобэкс». Сейчас ее кандидатура находится на согласовании в ЦБ, подтвердила в разговоре с корреспондентом РБК сама Панченко. По ее словам, круг ее обязанностей пока утверждается. Как рассказал РБК источник в банке «Глобэкс», кроме корпоративного бизнеса, возможно, в ее обязанности могут войти также международные связи банка.

О важности для «Глобэкса» корпоративного бизнеса свидетельствует его отчетность. Объем кредитов корпоративным клиентам, по данным отчетности банка по МСФО, по итогам I полугодия 2017 года составлял 84,5 млрд руб. — 89% общего объема кредитного портфеля (95,29 млрд руб). До прихода Оксаны Панченко это направление было в числе закрепленных за вице-президентом Александром Соломатиным. Теперь он сосредоточится на прочих направлениях, кроме корпоративного бизнеса, говорят источники РБК.

Изменения в команде банка «Глобэкс», который с 2008 года находится на санации у ВЭБа, начались после того, как главой Внешэкономбанка был назначен Сергей Горьков. В январе 2017 года совет директоров прекратил полномочия президента банка Виталия Вавилина, который возглавлял правление «Глобэкса» с 2009 года, новым президентом — председателем правления стал Валерий Овсянников.

В пресс-службах «Глобэкса» и ВЭБа пока не ответили на запрос РБК о причинах новых кадровых изменений.

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

По данным ренкинга банков «Интерфакс», «Глобэкс» замыкает топ-50 российских банков по активам (130 млрд руб.). Он стал одним из первых банков, санированных в кризис 2008 года. Оздоровлением «Глобэкса» занялся Внешэкономбанк, на спасение было направлено 80 млрд руб. По данным отчетности банка по МСФО, по итогам 2016 года убыток «Глобэкса» составил 10,59 млрд руб., однако за первое полугодие 2017-го банк показал прибыль 172,2 млн руб. Согласно стратегии ВЭБа, планировалась продажа дочернего банка в 2017 году, но в итоге реализацию этих планов было решено отложить на неопределенный срок, сообщала газета «Коммерсантъ».

Оксана Панченко известна в корпоративном банкинге, с 1998-го по февраль 2017-го она работала в руководстве Райффайзенбанка, на момент ухода из банка входила в состав правления, была руководителем дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов. В июне 2017 она вошла в состав правления банка «Санкт-Петербург», где возглавила корпоративный блок. В ее задачи, согласно сообщению банка, входило «управление, развитие, координация работы корпоративного бизнеса банка, обеспечение эффективного развития клиентской базы и клиентских отношений». Однако уже в июле наблюдательный совет банка сократил состав правления, исключив в том числе Оксану Панченко. Это решение в банке тогда объяснили целями «оптимизации, повышения эффективности и оперативности работы».

Большой опыт Оксаны Панченко руководства корпоративным блоком может быть полезен «Глобэксу», которому необходимо усилить свое основное бизнес-направление, считают эксперты. «Портфель корпоративных кредитов банка сократился за первое полугодие на 37,2%, причем, в значительной степени это произошло за счет списания признанных безнадежными кредитов на общую сумму 25,6 млрд руб., — отмечает директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. — При этом прибыль банка в первом полугодии хоть и выросла, но в основном благодаря опережающему сокращению процентных расходов, а не росту доходов от основного бизнеса — корпоративного кредитования».

Отдельный интерес для «Глобэкса» может представлять опыт работы Оксаны Панченко в банке с иностранным капиталом. Собственно, это и могло обусловить введение в круг ее полномочий международного бизнеса. По информации источника РБК в «Глобэксе», из-за санкций объем международных сделок банка значительно сократился, однако потребность в таких услугах со стороны клиентов по-прежнему есть. «Оксана Панченко — опытный банкир, в Райффайзенбанке она работала с ведущими российскими и западными компаниями, — говорит гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев, который ранее также​ работал в Райффайзенбанке. — Поэтому понятно намерение банка «Глобэкс» пригласить в команду грамотного топ-менеджера с наработанными клиентскими связями и опытом работы в иностранном банке».