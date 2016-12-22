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Moody's понизило рейтинг «ФК Открытие» на фоне санации банка
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Moody's понизило рейтинг «ФК Открытие» на фоне санации банка
Финансы, 13:15
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Moody's понизило рейтинг «ФК Открытие» на фоне санации банка
Агентство Moody's понизило рейтинг банка «ФК Открытие» до B2 с Ba3. В агентстве ждут, что, несмотря на продолжение работы банка, санация приведет к значительной потере капитала
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Международное рейтинговое агентство Moody's отреагировало на начало санации банка «ФК Открытие» понижением его рейтинга, говорится в сообщении агентства.

В агентстве среди причин «провала» банка назвали значительный отток клиентских средств, а также запрос на помощь от акционеров банка, после которого кредитное учреждение перешло под контроль ЦБ. В итоге Moody's п​онизило долгосрочные депозитные рейтинги банка «Открытие» в национальной и иностранной валютах сразу на две ступени — с Ba3 до B2, который соответствует «высоко спекулятивным облигациям».

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Также агентство снизило рейтинг​ по субординированным долгам с B2 до С и базовую оценку кредитоспособности до са с b1.

«ЦБ обладает целым рядом инструментов от полной поддержки до ликвидации банка», — заявили в агентстве, отметив, что считают ликвидацию «крайне маловероятным» событием из-за статуса банка как системно важной организации. В Moody's заметили, что ЦБ обещал «нормальную работу банка и предоставление услуг клиентам».

«Тем не менее Moody's считает, что провал «Открытия» и проведение ЦБ процедуры due diligence, вероятно, приведут к значительным потерям и сокращению капитала», — заключили в агентстве. Агентство дает «развивающийся» прогноз по бумагам банка, отмечая, что существуют как повышательные, так и понижательные факторы.

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Ранее международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по долгосрочным и краткосрочным рейтингам банка «ФК Открытие» в иностранной и национальной валютах, переведя банк из списка на пересмотр в сторону понижения. «Сейчас мы видим варианты укрепления кредитоспособности банка. Раньше мы видели только высокие риски ее ухудшения», — пояснял РБК аналитик S&P Дмитрий Назаров. Он отметил, что в агентстве хотели получить бы больше деталей о мерах ЦБ.

29 августа Банк России объявил о санации «ФК Открытие». В банке начала работу временная администрация, которая примет решение по дальнейшим мерам. Санация впервые пройдет при участии Фонда консолидации банковского сектора, созданного летом 2017 года. Фонд полностью принадлежит ЦБ. «ФК Открытие» будет работать в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Центробанк получит как минимум 75% акций банка.

Как заявил в интервью Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев, оздоровление «ФК Открытие» предварительно оценивается в 250–400 млрд руб. ЦБ планирует завершить санацию банка в течение 6–8 месяцев, после чего возможны различные сценарии, в том числе реализация акций банка на бирже.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Moody's , «ФК Открытие»
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