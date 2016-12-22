Тиньков рассказал о «невыросшей забиралке» «Альфа-групп»

Владелец и глава совета директоров Тинькофф Банка усомнился в возможностях «Альфа-групп»

Олег Тиньков, которому принадлежит один из наиболее известных digital-банков России, прокомментировал сообщение «Ведомостей» о планах «Альфа-групп» по созданию собственного digital-банка.

«Чё думаете, получится? Я не знаю, будем смотреть. Много лет назад, заполнил слоган: «Don't immitate, innovate» — он мне до сих пор нравится», — написал Тиньков на своих страницах в социальных сетях Twitter и Facebook.

Однозначного ответа на свой вопрос банкир не получил. Часть прокомментировавших запись пользователей Facebook предположила, что у «Альфа-групп» все получится, тогда как другие усомнились в том, что вновь созданный digital-банк сможет составить конкуренцию Тинькофф Банку.

Некоторые же и вовсе предположили, что «Альфа-групп» сможет запустить собственный digital-банк только если «купит» или «заберет» Тинькофф Банк.

«Забиралка не выросла еще», — ответил на один из таких комментариев Тиньков.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что «Альфа-групп» может создать собственный digital-банк, основным направлением работы которого будет дистанционное обслуживание клиентов. По данным издания, новый банк будет работать по отдельной лицензии и не будет принадлежать Альфа-банку.

Представитель «Альфа-групп» заявил, что «создание самостоятельного digital-банка обсуждается в качестве возможности стратегического развития группы на рынке современных банковских технологий».

В середине сентября председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз заявил, что банк, не сумевший предоставить клиентам возможности для полноценного пользования своими услугами, — это мертвый банк.



«Без интерфейса ты никто. Он определяет связи с клиентом, и это может быть отделение, интернет-приложение. Если ты не сделал интерфейс, то ты труп, ты зацементирован. К сожалению, это половина банков в этом зале. Они будут работать через наш интерфейс», — сказал Хьюз, выступая на XV Международном банковском форуме в Сочи.