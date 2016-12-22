Мобиус предсказал бегство инвесторов из криптовалют в золото

Инвестор полагает, что правительства разных стран мира усилят ограничения использования криптовалют из-за их возможного употребления для финансирования терроризма и наркоторговли

Марк Мобиус (Фото: Ore Huiying / Bloomberg)

Спрос на золото вырастет после усиления давления на криптовалюты со стороны властей различных государств мира, предупреждает председатель правления Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус.

Один из самых известных инвесторов мира полагает, что криптовалюты уже начинают выходить из-под контроля, и это привлечет к себе внимание правительств всего мира, сообщает Bloomberg. По словам Мобиуса, рано или поздно давление властей приведет к снижению доверия к криптовалютам и падению их курсов.

«Люди нуждаются в средствах платежа, но таких, которым они могут доверять. Прямо сейчас с уровнем доверия все хорошо — люди продают и покупают биткоины, они считают этот рынок нормальным, но настанет день, когда правительства примут жесткие меры, и вы увидите, что валюты начнут падать», — пояснил Мобиус.

В этой ситуации, по его словам, можно будет увидеть возвращение инвесторов к проверенным активам, в том числе золоту.

«Можно будет наблюдать возвращение к золоту, потому что инвесторов начнет интересовать, можно ли действительно доверять этим [крипто]валютам», — сказал Мобиус.

В статье Bloomberg особо отмечается, что Мобиус дал свое интервью еще до появления новостей о том, что ЦБ Китая в понедельник объявил незаконными операции первичного размещения токенов криптовалют и потребовал немедленной приостановки всех текущих ICO. После того как об этом стало известно, курс биткоина к доллару на разных биржах упал на 5–10%.

4 сентября глава Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что биткоин, стоимость которого недавно поднялась выше отметки $5 тыс., находится еще «в самом начале пути» и его курс может расти еще около двух-трех лет. В то же время глава ВЭБа предупредил и о возможных угрозах курсу биткоина. «Могут возникнуть и другие валюты в какой-то момент времени, может доверие упасть, может еще что-то произойти», — пояснил глава ВЭБа.