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ВТБ готовит новый вид краткосрочных облигаций
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ВТБ готовит новый вид краткосрочных облигаций
Финансы, 06:49
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ВТБ готовит новый вид краткосрочных облигаций
ВТБ планирует новую программу краткосрочных однодневных облигаций. Специально для этого банк подал документы на ее регистрацию. Как отметил зампред ВТБ Герберт Моос, срок обращения бумаг может составить и трое суток
Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк ВТБ подал документы на регистрацию новой программы краткосрочных облигаций, сообщил РБК заместитель председателя кредитной организации Герберт Моос. По его словам, например, срок обращения бумаг может быть трое суток или неделя.

По его словам, в настоящее время банк будет выпускать однодневные облигации. В перспективе, при появлении соответствующего спроса, он продлит их срок на три дня.

«Мы будем смотреть на разные сроки. Смотреть на те разрывы ликвидности, которые у нас есть, и ту ликвидность, которая есть на рынке. Сейчас мы видим, что предлагается однодневная ликвидность, мы ее пылесосим. Когда мы увидим на три дня — будем [продлевать] на три дня. Все кусочки, которые нам возможны, и дешевые для нас, мы планируем дополнять, если это резонно», — сказал он.

По словам двух источников РБК в банковских кругах, ВТБ рассчитывает на интерес новых категорий инвесторов, в частности, пенсионных фондов.

Банк ВТБ первым из российских банков зарегистрировал программу краткосрочных облигаций осенью 2016 года. Ее объем составил тогда 5 трлн рублей. Дебютные однодневные бонды серии КС-1-1 ВТБ разместил 24 октября 2016 года.

Автор: Анна Трунина
Теги: ВТБ , Облигации
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