СМИ узнали о возвращении уволенного главы «дочки» Сбербанка на свой пост

Главой банка «Сетелем» может стать его бывший председатель правления Андрей Лыков, уволенный в прошлом году. Этот случай может стать первым подобным в банковском секторе, пишет «Коммерсантъ»

Андрей Лыков (Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)

Бывший председатель правления банка «Сетелем» — «дочки» Сбербанка — Андрей Лыков вновь возвращается в команду. Он займет пост главы банка, несмотря на то, что год назад с ним не продлили контракт из-за невыполнения задач. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в «Сетелеме» и собеседников на рынке.

«Андрей Лыков возвращается не один, а с частью старой команды «Сетелема», которая ушла вслед за ним», — утверждает один из источников издания.

По данным газеты, решение о возвращении Лыкова принял глава Сбербанка Герман Греф. Собеседники «Коммерсанта» уточняют, что в материнской структуре были не довольны показателями «Сетелема» — объемом выдачи кредитов и уровнем проблемной задолженности.

По словам источников, Греф недоволен, что «Сетелем» не является лидером в сегменте POS-кредитования (кредиты на покупку товаров), потому что неприемлемо «быть дочкой» крупнейшего банка, показывать убытки и не занимать ведущих позиций на рынке».

В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев изданию.

Лыков возглавил «Сетелем» в 2012 году. Однако в прошлом году ему пришлось покинуть банк. По мнению акционеров (79,2% у Сбербанка, еще 20,8% — у французской группы BNP Paribas), банк не выполнял заявленные показатели. В июне прошлого года председателем правления стал заместитель Лыкова Сергей Ларченко.

«Однако при новом руководстве ситуация в банке принципиально не улучшилась. На фоне других розничных игроков «Сетелем» выглядит неубедительно», — считает владелец компании Mr.Hunt Арамис Каримов.

По словам участников рынка, такие возвращения абсолютно нетипичны для банковского сектора.

«Однако такое возвращение старого председателя правления станет первым случаем в банковском секторе. Чем руководствуются в Сбербанке, принимая такое решение, трудно сказать, возможно, поговоркой «Старый конь борозды не испортит», — размышляет топ-менеджер крупного розничного банка.

Собеседник издания из числа банков-конкурентов уточняет, что после ухода Лыкова в «Сетелеме» наблюдается развал прежней команды. У Лыкова же получилось строить отношения с командой Сбербанка и внутри банка, продолжает он.

Собеседники издания отмечают, что у Лыкова есть идеи по изменению бизнес-модели финансовой организации. «В частности, он хочет развивать онлайн-бизнес», — заявил один из них.

По данным Банки.ру, на 1 мая 2017 года «Сетелем» занимает 61-е место в России по активам (113,88 млрд руб.).